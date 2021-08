Predsednik Pahor se je udeležil odkritja in blagoslova doprsnega kipa akademika in pisatelja dr. Alojza Rebule

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je v Loki pri Zidanem mostu udeležil odkritja in blagoslova doprsnega kipa akademika in pisatelja dr. Alojza Rebule.Blagoslov kipa in sveto mašo je vodil kardinal dr. Franc Rode.Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 17. novembra 2014 akademika dr. Alojza Rebulo ob njegovi 90- letnici odlikoval z zlatim redom za zasluge za izjemen prispevek k uveljavljanju slovenskega jezika, kulture in slovenstva v zamejstvu.