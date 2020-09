Predsednik republike na slovesnosti ob podelitvi priznanj na področju zdravstvene nege UKC Ljubljana

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes udeležil slovesnosti ob podelitvi priznanj na področju zdravstvene nege Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Predsednik republike je imel na slovesnosti govor.Predsednik Pahor je zaposlenim na področju zdravstvene nege izrazil hvaležnost in občudovanje za njihovo predano delo. “Brez vašega predanega dela si ne znamo predstavljati našega zdravja,” je dejal predsednik Pahor.Foto: Tamino Petelinšek/STAOpozoril je, da smo bili pred pričetkom epidemije dolžni ugotoviti, da po 20 letih naš zdravstveni sistem potrebuje strukturne spremembe, da bo lahko konkurenčen v enotnem evropskem zdravstvenem sistemu. “Zanesljivo lahko rečemo, da kriza ne bo odpravila teh problemov, ampak jih bo samo poglobila. Sedaj je pravi trenutek, da politika in stroka strneta vrste,” je opozoril predsednik Pahor in dodal, da bo potreben dialog in potrpežljivost - le tako bomo zavarovali zdravje naših ljudi. Ocenil je, da se ljudje ta hip preveč zanašamo na srčno pripadnost delu, ki ga zaposleni na področju zdravstvene nege opravljajo kot poslanstvo kljub temu, da se pogoji strukturno slabšajo.Prejemnike priznanj so nagovorili tudi pomočnica generalnega direktorja za zdravstveno nego in glavna medicinska sestra UKC Zdenka Mrak, direktor Janez Poklukar in strokovna direktorica UKC Ljubljana prof. dr. Jadranka Buturović. V imenu stanovske organizacije pa je zbrane pozdravila predsednica Zbornice-Zveze Monika Ažman.Na slovesnosti so podelili priznanja za dosežke na področju zdravstvene nege Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.S slovesnostjo so v UKC Ljubljana obeležili mednarodno leto medicinskih sester in babic, ki ga je za leto 2020 razglasila Svetovna zdravstvena organizacija. Predsednik je častni pokrovitelj dogodkov ob mednarodnem letu medicinskih sester in babic, ki jih organizira Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.Foto: Tamino Petelinšek/STA