Predsednik republike v Novem mestu nadaljeval z regijskimi obiski štabov Civilne zaščite: »Povsod lahko občudujem solidarnost ljudi in institucij«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes obiskal Novo mesto in se sestal s štabom Civilne zaščite za Dolenjsko regijo. Predsednika republike so sprejeli župan Mestne občine Novo mesto mag. Gregor Macedoni, poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan in poveljnik Civilne zaščite za Dolenjsko regijo Marjan Šmalc.Predsednik Pahor se je uvodoma seznanil z izvedenimi aktivnostmi civilne zaščite ob prvem in drugem valu nove koronavirusne bolezni v Sloveniji v Dolenjski regiji. V pogovoru so sodelovali člani štaba, zadolženi za posamezne naloge, in predstavniki drugih lokalnih institucij. Predstavitev in pregled posameznih aktivnosti v obeh valovih epidemije so sogovorniki pospremili z oceno dobrega in zglednega medsebojnega sodelovanja vseh deležnikov, vključenih v sistem civilne zaščite. Kot je v luči obiska poudaril župan Mestne občine Novo mesto mag. Gregor Macedoni, so v novomeško-belokranjski regiji znali dobro sodelovati in so pogosto presegli formalne okvirje, ki predpisujejo delovanje posameznih institucij. Dejal je, da je javni sektor sodeloval s civilno družbo, skupaj pa so naredili »nekaj izjemnih aktivnosti, ki so našim državljanom in občanom olajšale življenje v tem obdobju.«Foto: Bor Slana/STAPo uvodni seznanitvi o ukrepanju po razglasitvi epidemije nove koronavirusne bolezni je predsednik republike obiskal Dom starejših občanov Novo mesto in Varstveno delovni center - Enota I Šmihel.Foto: Bor Slana/STAFoto: UPRSV sklepnem delu obiska je predsednik Pahor obiskal Zdravstveni dom Novo mesto in Splošno bolnišnico Novo mesto, kjer se je z vodstvom in zaposlenimi pogovarjal o izzivih, s katerimi se soočajo v času epidemije.Foto: Bor Slana/STA»Povsod, tudi tukaj na Dolenjskem, v Novem mestu, lahko občudujem solidarnost ljudi in institucij, brez katere se ne bi skozi oba vala krize izvlekli tako dobro, kot smo se lahko. To rečem z občudovanjem in z veliko hvaležnostjo,« je dejal predsednik Pahor v izjavi za javnost ob zaključku obiska. Spomnil je na včerajšnji dogovor predsednic in predsednikov parlamentarnih strank, da bodo najkasneje do sredine marca organizirali srečanje predsednikov in vodij poslanskih skupin s strokovno javnostjo glede izhodne strategije iz epidemije covida-19. »To se mi zdi najpomembnejši sklep včerajšnjega sestanka,« je poudaril predsednik republike in ocenil, da so sogovorniki na sestanku s tem sklepom pokazali politično voljo, ki jo je morda v zadnjem času primanjkovalo in je ustvarjala razpoloženje, ki ni bilo najbolj tvorno. Dejal je, da bi to razpoloženje s skupnim delom v naslednjih tednih lahko obrnili in okrepili sodelovanje in zaupanje. »To je priložnost, ki je ne smemo zamuditi. Na to gledam z odgovornostjo, da k temu prispevam, in tudi z upanjem, da nam bo to uspelo,« je še poudaril predsednik Pahor.Predsednik republike je sprejel povabilo poveljnika Šestana, da obišče vse regijske štabe civilne zaščite po Sloveniji in se seznani s stanjem in posebnostmi naporov pripadnikov civilne zaščite v posameznih regijah. Obiskal je že notranjsko, zahodnoštajersko, pomursko, gorenjsko, severnoprimorsko, podravsko in obalno regijo.Foto: Bor Slana/STA