Predsednik republike ob državnem prazniku prejema številne čestitke voditeljev držav

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor ob državnem prazniku, dnevu državnosti, prejema številne čestitke. Med drugimi so mu že čestitali papež Frančišek, norveški kralj Harald V, japonski cesar Naruhito, predsednik Republike Indije Ram Nath Kovind, predsednik Zvezne republike Nemčije Frank-Walter Steinmeier, predsednik Italijanske republike Sergio Mattarella, predsednik Republike Avstrije Alexander Van der Bellen, belgijski kralj Filipu, predsednik Republike Turčije Recep Tayyip Erdogan, španski kralj Felipe VI., predsednica Republike Slovaške Zuzana Čaputová, predsednik Republike Hrvaške Zoran Milanović, predsednik Romunije Klaus Werner Iohannis, predsednik Republike Bolgarije Rumen Radev, predsednica Republike Estonije Kersti Kaljulaid, predsednik Češke republike Miloš Zeman, kralj Švedske Karl Gustav XVI, predsednik Republike Severne Makedonije Stevo Pendarovski, predsednik Republike Koreje Moon Jae-in, kralj Kraljevine Savdske Arabije Salman bin Abdulaziz Al Saud, predsednica Švicarske konfederacije Simonetta Sommaruga, predsednik Ruske federacije Vladimir Putin, predsednik Črne gore Milo Đukanović in mnogi drugi.



Predsednik Ruske federacije Vladimir Putin je v čestitki zapisal, da odnosi med Slovenijo in Rusijo temeljijo na dobrih tradicijah prijateljstva in vzajemnega spoštovanja. Ob tem je še zapisal, da je prepričan, da bi nadaljnji razvoj dvostranskega sodelovanja na različnih področjih ustrezal interesom Rusije in Slovenije. Predsednik Putin je na koncu zaželel vsem državljanom Slovenije blaginjo in prosperiteto.



Predsednik Italijanske republike Sergio Mattarella je v pričakovanju na srečanje 13. julija v Trstu poslal predsedniku Pahorju in vsem Slovencem najlepše čestitke in želje ob dnevu državnosti. Ob tem je zapisal, da bosta Slovenija in Italija na trdnih temeljih intenzivnih dvostranskih odnosov in v duhu avtentičnega in konkretnega sodelovanja z drugimi partnerji Unije, znali dati nov zagon projektu integracije evropskega kontinenta.



Predsednik Češke republike Miloš Zeman je čestital predsedniku in državljanom Slovenije in ob tem izrazil zadovoljstvo, da so odnosi med državama v vseh pogledih odlični in se intenzivno razvijajo tako na bilateralni ravni kot v okviru Evropske unije in zveze NATO.



Predsednik Republike Severne Makedonije Stevo Pendarovski je v čestitki ob slovenskem dnevu državnosti poudaril dobre odnose med državama in ob tem izrazil iskreno zahvalo za trdno podporo Severni Makedoniji pri vključevanju v evropsko in evro-atlantsko skupnost.



Predsednik Zvezne republike Nemčije Frank-Walter Steinmeier je v čestitki zapisal, da si želi, da bi nam s skupnimi globalnimi prizadevanji uspelo premagati izzive koronske krize. Kot je še zapisal, Evropa predstavlja okvir, znotraj katerega smo med krizo tesno povezani. Ob tem je izrazil prepričanje, da se bosta Slovenija in Nemčija tudi v prihodnje skupaj zavzemali za močno Evropsko unijo.



Predsednik Republike Bolgarije Rumen Radev je zapisal, da sta Slovenija in Bolgarija zgled prijateljstva, partnerstva in vzpenjajočega se razvoja dvostranskih odnosov, s čimer prispevata k stabilnosti, varnosti in evropski prihodnosti.



Predsednica Republike Estonije Kersti Kaljulaid je predsedniku in državljanom Slovenije zaželela blaginje ter izrazila upanje, da bomo skupaj premagali izzive, s katerimi se soočamo, in v teh negotovih časih ohranili evropsko enotnost in solidarnost, pa tudi čezatlantske vezi. Zapisala je še, da trdno verjame, da bomo z nadaljnjim sodelovanjem dosegli močnejšo Evropsko unijo in izpostavila pobudo Tri morja kot odličen primer regionalnega partnerstva, ki prispeva k temu cilju.



V imenu državljanov Indije in v svojem imenu je predsedniku Pahorju in vsem Slovencem voščil predsednik Republike Indije Ram Nath Kovind. Ob tem se je z naklonjenostjo spomnil lanskega obiska v Sloveniji, ki je bil prvi uradni obisk indijskega predsednika v Sloveniji. Poudaril je, da sta ga prevzeli toplina in velikodušno gostoljubje ob obisku ter izrazil prepričanje, da bodo v prihodnosti prijateljske vezi in sodelovanje nadaljevali in krepili.



Predsednik Republike Avstrije Alexander Van der Bellen je v čestitki ob dnevu državnosti Sloveniji in njenim državljanom čestital tudi za odlično spopadanje z epidemijo. Ob tem je dodal, da se veseli trilateralnega srečanja predsednikov Avstrije, Hrvaške in Slovenije, ki ga bo v začetku julija gostil na Dunaju.