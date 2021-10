Predsednik republike se je sestal s predstavniki slovenske narodne skupnosti v Republiki Avstriji

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes sprejel predstavnike slovenskih organizacij v Avstriji. Pogovor je bil organiziran v luči obletnice koroškega plebiscita in leto dni po pomembni obeležitvi 100. obletnice plebiscita, ki sta se je prvič skupaj udeležila predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in predsednik Republike Avstrije Alexander Van der Bellen.Po splošni oceni udeležencev pogovora se je vzdušje na Avstrijskem Koroškem izboljšalo, kljub temu pa ostaja še veliko izzivov, ki so v prvi vrsti povezani z uveljavljanjem dejanske dvojezičnosti, tako glede vzgoje in izobraževanja kot uporabe slovenskega jezika v javnem življenju.Predsednik republike je poudaril, da si bo še naprej prizadeval za kar najboljše odnose med državama in s predsednikom Van der Bellenom, saj se v ugodnejšem ozračju doseže večji napredek tudi za položaj manjšine. Predsednik Pahor je spomnil na današnjo vest o sprejemu odloka vlade Italije o vračanju Narodnega doma slovenski narodni skupnosti, do česar je prišlo tako zaradi odličnih odnosov med državama kot tudi po zaslugi enotnega nastopa manjšinskih organizacij ter izrazil upanje, da bo tudi slovenska skupnost v Avstriji v ključnih izzivih nastopila enotneje.To je bilo tretje srečanje predsednika Pahorja v razširjenem formatu, ki ga predstavniki manjšine pozdravljajo in želijo posvetovanja na tak način nadaljevati tudi nadalje.Foto: Tamino Petelinšek/STA