Predsednik Pahor pozdravlja današnjo odločitev Evropske komisije, da Evropskemu svetu predlaga dodelitev statusa države kandidatke Bosni in Hercegovini

Gre za pobudo Slovenije, ki jo je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor prvič uradno predstavil v govoru na letošnji Münchenski varnostni konferenci, 22. februarja 2022. Njegova pobuda je tedaj in kasneje sprožila veliko odmevov, saj se je zavzel, da se Bosni in Hercegovini dodeli status celo brez slehernega pogoja (fast track), kar bi bilo zunaj ustaljene prakse in do tedaj brez primere v zgodovini. Pri tem je predsednik Pahor poudarjal, da pri Bosni in Hercegovini ne gre za ozko administrativno izpolnjevanje pogojev, marveč za prvovrstno geopolitično vprašanje. Njegova pobuda je bila javnosti posredovana pred rusko agresijo na Ukrajino, prav argument geopolitike pa je potem prevladal, da se je Evropski svet junija letos odločil za dodelitev takega statusa Ukrajini (fast track).



V začetku junija se je predsednik Pahor o svoji pobudi posvetoval s predsednikom vlade dr. Robertom Golobom. V skladu z njuno odločitvijo je predsednik Pahor poslal pismo predsedniku Evropskega sveta Charlesu Michelu, predsednik vlade dr. Golob pa se je za uveljavitev pobude zavzel na junijskem zasedanju Evropskega sveta.



Slovenija s svojim predlogom takrat sicer ni uspela, je pa dosegla, da je Evropski svet naložil Evropski komisiji, da do decembrskega Sveta pripravi poročilo o Bosni in Hercegovini. Današnja odločitev Evropske komisije vzbuja veliko upanje, da bo na decembrskem zasedanju Evropskega sveta Bosna in Hercegovina dobila status kandidatke, kar je po mnenju predsednika republike Pahorja prelomno iz dveh razlogov: prvič, ker se s tem dejansko začenja evropska perspektiva Bosne in Hercegovine in drugič, ker je to velikega pomena za mir in stabilnost na Zahodnem Balkanu.