Predsednik republike zaključil prva uradna posvetovanja z vodji poslanskih skupin državnega zbora o možnih kandidatih za dve mesti sodnika na Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes, 16. januarja 2020, zaključil prva uradna posvetovanja z vodji poslanskih skupin in predstavnikoma narodnih skupnosti državnega zbora o možnih kandidatkah in kandidatih za dve mesti sodnika na Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu.



Na posvetovanjih so bila sicer predstavljena različna stališča do možnih kandidatov za obe sodniški mesti, izražena pa je bila skupna želja, da bi v obeh postopkih državni zbor imenoval kandidata oz. kandidatko, ki bo s svojo strokovno usposobljenostjo pred nastopom funkcije prepričal tudi pristojni odbor EU.



Predsednik republike bo na podlagi dosedaj izraženih mnenj v naslednjem tednu opravil še nekaj dodatnih neformalnih posvetovanj v poslanskih skupinah in nato v državni zbor posredoval predlog kandidatov, ki so po njegovi presoji najprimernejši in uživajo zadostno podporo za imenovanje. Predsednik republike se lahko odloči, da za eno mesto kandidatke ali kandidata za sodnico ali sodnika na Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu Državnemu zboru Republike Slovenije predlaga tudi več kandidatov, kot je potrebno po pravilih Splošnega sodišča Evropske unije v Luksemburgu.



Pred obravnavo v državnem zboru se bodo, kot je že običajno, predlagani kandidati javnosti predstavili na javni predstavitvi v Predsedniški palači.