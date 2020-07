Predsednik republike poslal vladi in sodnemu svetu v mnenje kandidature za sodnico ali sodnika na Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu

1. Andrej Auersperger Matić

2. dr. Maja Brkan, LL.M

3. izr. prof. dr. Veronika Fikfak

4. prof. dr. Senko Pličanič

5. dr. Saša Sever

6. Ana Stanič, LL.M

7. prof. Jure Vidmar, Dr. phil., PhD

8. dr. Renata Zagradišnik.





Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 21. julija 2020 Vladi RS in Sodnemu svetu RS posredoval v mnenje kandidature za eno mesto kandidata za sodnika na Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu.Ministrica za pravosodje je predsednika republike 20. julija 2020 obvestila, da se je na ponovni razpis ministrstva za to mesto prijavilo 8 (osem) kandidatov. Po abecednem vrstnem redu so to:V skladu s 6. členom Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč se bo predsednik republike po pridobitvi mnenj vlade in sodnega sveta do prijavljenih kandidatur opredelil in predlog posredoval Državnemu zboru RS v izvolitev. Zakon predsedniku republike omogoča, da lahko predlaga tudi več kandidatov in kandidatk kot je potrebno.Še pred odločanjem na seji državnega zbora bo v predsedniški palači potekala javna predstavitev predlaganega kandidata oz. kandidatov.Ministrstvo za pravosodje je objavilo nov razpis za to mesto po tem, ko v predhodnem razpisnem postopku za mesto sodnika na Splošnem sodišču EU nobeden od dveh predlaganih kandidatov na seji državnega zbora 27. maja 2020 ni bil izvoljen. Razpis je potekal do 22. junija 2020.