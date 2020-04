Predsednik republike obiskal uporabnike in zaposlene v CUDV Črna na Koroškem, ki so sami izdelali preko 1.500 zaščitnih mask

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes dopoldne obiskal uporabnike in zaposlene v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem, ki so izdelali več kot 1.500 zaščitnih mask za uporabnike in zaposlene, preostale pa je Občina Črna na Koroškem razdelila občankam in občanom.Predsednik republike je uporabnike in zaposlene nagovoril preko megafona. Zahvalil se je osebju doma, ki zlasti v teh razmerah opravlja izjemno poslanstvo in poleg strokovne oskrbe izkazuje tudi človeški odnos, toplino in dobroto, ki so varovancem v posebno uteho. Kot je dejal, je osebje doma skupaj z lokalno skupnostjo opravilo izjemno delo in zavarovalo dom pred vnosom virusa, kar je sijajen dosežek. Predsednik Pahor je v skrbi pred nadaljnjo širitvijo virusa ob tej priložnosti pozval k postopnemu rahljanju in odpravljanju zaščitnih ukrepov. Navzoče je spodbudil, naj še naprej pazimo drug na drugega, si naklonimo toplo besedo in razumevanje, saj so mnogi ljudje v stiski in zaskrbljeni. Ob koncu je osebju in uporabnikom centra izrekel iskrene besede hvaležnosti, da se tako pogumno borijo s tem izzivom. “Rad bi vam povedal, da bomo vsi, ki v Sloveniji skrbimo za vas, to delali še naprej po naših najboljših močeh,” je dejal in svoj nagovor zaključil z mislijo optimizma, da bo prišel čas, ko se bomo lahko objeli in veselili, da smo skupaj premagali bolezen. “Vse bo še dobro,” je dejal.Foto: Daniel Novakovič/STAUporabnike in zaposlene sta nagovorili tudi županja Občine Črna na Koroškem mag. Romana Lesjak in direktorica centra Dalja Pečovnik. Predsedniku republike sta se izrazili dobrodošlico v Črni na Koroškem in se mu zahvalili za besede, ki bodo osebju in varovancem vlile voljo v teh težkih trenutkih.Foto: Daniel Novakovič/STACenter za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem deluje od leta 1968 in že več kot pol stoletja skupaj z lokalno skupnostjo skrbi, da so uporabniki centra aktivno vključeni v dogajanje v okolju. Predsednik republike je CUDV Črna na Korošem obiskal v znak hvaležnosti za plemenito poslanstvo, ki ga v teh razmerah nesebično opravljajo zaposleni, ter za družbeno-odgovorno pomoč lokalni skupnosti pri izdelavi in zagotovitvi zaščitne opreme v času epidemije. Obisk je bil obenem namenjen tudi izmenjavi informacij o tem, kako epidemijo doživljajo uporabniki in zaposleni v centru.Foto: Daniel Novakovič/STA