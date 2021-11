Na državni praznik je bila v Predsedniški palači slovesnost v počastitev dneva Rudolfa Maistra in dan odprtih vrat

Na državni praznik, dan Rudolfa Maistra, je danes dopoldan v Predsedniški palači na razmeram prilagojeni način potekal dan odprtih vrat. Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v počastitev državnega praznika priredil posebno slovesnost. Kot običajno je pred Predsedniško palačo postrojena častna straža Garde Slovenske vojske.Foto: Daniel Novakovič/STAPredsednik republike je v počastitev državnega praznika nagovoril državljanke in državljane, ob tej priložnosti se je predsedniku republike s slavnostnim nagovorom pridružila mag. Lučka Lazarev Šerbec, predsednica Zveze društev General Maister. Mag. Lučka Lazarev Šerbec je v slavnostnem govoru poudarila pomen življenja in dediščine generala Rudolfa Maistra kot vojaka, pesnika in predvsem domoljuba. Opisala je prizadevanja Zveze za ohranjanje spomina na generala Maistra in dejavnosti vanjo včlanjenih 28 društev širom Slovenije, ki skupaj že več kot dvajset let ohranjajo spomin, sporočilnost in poslanstvo generala Maistra. »V Maistrovem duhu bi morali svoje delovanje usmeriti v skupne cilje, saj se lahko le s skupnimi močmi zoperstavimo tegobam sodobnega časa,« je govor ob prazniku sklenila predsednica Zveze društev General Maister.Foto: Daniel Novakovič/STAPredsednik republike je na slovesnost ob prazniku povabil predsednice in predsednike vseh društev, članov Zveze društev General Maister, ter vodstvo Zveze. Na povabilo predsednika republike se je slovesnosti udeležil tudi gospod Borut Maister, vnuk generala Rudolfa Maistra. Ob upoštevanju veljavnih ukrepov za omejitev širjenja virusa covid-19 so na slovesnosti sodelovali le vnaprej najavljeni obiskovalci.Foto: Daniel Novakovič/STAPredsednik republike se je včeraj, na predvečer dneva Rudolfa Maistra, udeležil otvoritve njegove prenovljene grobnice v Mariboru. Predsednik Pahor je h grobnici položil venec.