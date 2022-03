Ob 90. obletnici rojstva dr. Pučnika je garda Slovenske vojske v imenu predsednika Republike Slovenije položila venec na njegov grob

Danes, 9. marca 2022, ob 90. obletnici rojstva dr. Jožeta Pučnika, nestorja samostojne slovenske države, je garda Slovenske vojske v imenu predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja položila venec na njegov grob.Foto: Nebojša Tejić/STAPo dr. Jožetu Pučniku, enem izmed očetov slovenske države in osrednjem imenu slovenske politične zgodovine v času osamosvajanja, je od leta 2015 poimenovana ena od dvoran Predsedniške palače. Odločitev o poimenovanju dvoran po štirih izmed očetov slovenske politične pomladi in državnosti – dr. Francetu Bučarju, dr. Janezu Drnovšku, Ivanu Omanu in dr. Jožetu Pučniku – je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor sprejel ob 25. obletnici plebiscita, 26. decembra 2015, kot izkaz hvaležnosti in počastitev spomina nanje in njihove zapuščine.V Pučnikovi dvorani je na častnem mestu razstavljeno državno odlikovanje, red za izredne zasluge, s katerim je Pučnika za njegov življenjski prispevek k demokratizaciji, osamosvajanju in mednarodnemu priznanju Slovenije leta 2006 posthumno odlikoval nekdanji predsednik republike dr. Janez Drnovšek.Foto: Matjaž Klemenc/STAPredsednik Pahor je 10. januarja 2018, na predvečer 15. obletnice smrti dr. Jožeta Pučnika, pripravil slovesen sprejem v njegovo čast in trajen spomin. Na dogodek je povabil gospoda Gorazda Pučnika, sina dr. Jožeta Pučnika, z družino, sprejema pa sta se udeležila še direktor Inštituta dr. Jožeta Pučnika gospod Boštjan Kolarič in akad. Janko Kos, sodelavec in sopotnik dr. Pučnika. Predsednik Pahor je takrat v nagovoru poudaril: »Dr. Pučnik nikoli ni opravljal najpomembnejših državniških dolžnosti, toda stvarno je bil osrednja osebnost ustanovitve naše države. Dr. Jože Pučnik, zavoljo njegove nenadomestljive vloge ob koncu 80-ih let in začetku 90-ih let prejšnjega stoletja, upravičeno velja za nestorja slovenske države.«Foto: Nebojša Tejić/STA