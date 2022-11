Predsednik Pahor v državni zbor posredoval predlog za izvolitev mag. Beti Hohler za kandidatko za sodnico na Mednarodnem kazenskem sodišču v Haagu

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes, 7. novembra 2022, v skladu s 6. členom Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč, predsednici Državnega zbora Republike Slovenije mag. Urški Klakočar Zupančič posredoval predlog za eno mesto kandidatke ali kandidata za sodnico ali sodnika na Mednarodnem kazenskem sodišču v Haagu (za mandat od leta 2024 dalje).



Po presoji predloženih kandidatur, pridobljenih mnenj Vlade Republike Slovenije in Sodnega sveta Republike Slovenije ter po posvetovanjih z vodji poslanskih skupin se je predsednik republike Pahor odločil, da za kandidatko za sodnico na Mednarodnem kazenskem sodišču v Haagu predlaga mag. Beti Hohler.



Mag. Beti Hohler je mednarodno uveljavljena strokovnjakinja za mednarodno kazensko pravo, z bogatimi in dolgoletnimi izkušnjami v mednarodnem kazenskem pravosodju in podrobnim poznavanjem pravnega reda in sodne prakse Mednarodnega kazenskega sodišča. Od leta 2015 je zaposlena kot tožilka na Mednarodnem kazenskem sodišču v Haagu.



Po opravljenih posvetovanjih z vodji poslanskih skupin Državnega zbora RS je mogoče oceniti, da kandidatka uživa tudi potrebno podporo za izvolitev.