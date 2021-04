Predsednik Pahor je slovesno odkril spominsko ploščo v Vidmarjevi vili, v kateri je bila na današnji dan pred 80 leti ustanovljena OF

Danes, na predvečer dneva upora proti okupatorju, se je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor udeležil spominske slovesnosti v Vidmarjevi vili v Rožni dolini, v kateri je bila na današnji dan pred natanko 80 leti ustanovljena Osvobodilna fronta slovenskega naroda. V spomin na ta zgodovinski dogodek je bila na pobudo veleposlanice Natalie Kauther in veleposlanika Adriana Pollmanna postavljena spominska plošča kot poklon zapuščini vile, ki danes služi kot rezidenca veleposlanikov Zvezne republike Nemčije v Sloveniji.Ob tej priložnosti je predsednik Republike Slovenije skupaj z veleposlanico Zvezne republike Nemčije Natalie Kauther odkril spominsko ploščo v počastitev 80. obletnice ustanovitve OF in njene vloge v uporu proti okupatorjem.Foto: Bor Slana/STA»Vaše dejanje je simbolno, ima pa tudi stvaren pomen – tudi v luči prihodnosti. Gre za duh, na katerem je utemeljena naša skupna evropska domovina – na spravi,« je v nagovoru poudaril predsednik republike, ki je veleposlanici Kauther in veleposlaniku Pollmannu v imenu države in v svojem osebnem imenu izrazil hvaležnost za njuno odločitev, da se spominu na zgodovino hiše poklonita s postavitvijo spominske plošče. Dejal je, da je bil znameniti sestanek v Vidmarjevi vili prelomnega pomena, partizansko gibanje pa je bilo nenadomestljiv del zgodovinskega loka, ki je ob koncu osemdesetih in v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja omogočil demokratične in osamosvojitvene procese, ti pa so privedli do ustanovitve lastne države, samostojne in neodvisne Republike Slovenije. Predsednik Pahor je izrazil željo, da bi se mlade generacije s ponosom spominjale tega obdobja, ko smo Slovenci vnovič ubranili svojo svobodo sami in v sodelovanju z zavezniki. Poudaril je pomen razumevanja, da na ramenih tega upora stoji ustanovitev lastne države.V zaključku nagovora je predsednik republike pozval k praznovanju dneva upora proti okupatorju. Jutri, 27. aprila, na državni praznik, bo predsednik Republike Slovenije Borut Pahor položil venec k spomeniku OF v Rožni dolini, iz Predsedniške palače pa bo skupaj z gospodom Marijanom Križmanom, predsednikom Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, nagovoril državljanke in državljane. Popoldan se bo udeležil državne proslave.Foto: Bor Slana/STA