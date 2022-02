Predsednik republike Pahor ob 60-letnici Knjižnice Črnomelj: »Vaša knjižnica je čudovito srce, ki povezuje dva kraja«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes v Črnomlju kot slavnostni govornik nastopil na osrednji slovesnosti ob 60-letnici Knjižnice Črnomelj.Uvodne besede slavnostnega govora je predsednik republike namenil zdravstvenim razmeram v državi. Pozval je, da vsi skupaj še naprej pazimo na svoje zdravje in na zdravje drugih: »Prosim vas, da damo od sebe najboljše vrline, ki jih premoremo, da bomo na koncu lahko kot skupnost uspeli v soočenju s to nepredvidljivo boleznijo,« je dejal in dodal, da obeležitve, kot je bila današnja, v ljudeh krepijo občutek za skupnost, ki ga v tem obdobju zelo potrebujemo.V slavnostnem govoru je predsednik republike poudaril pomen in vlogo knjižnice za kraj in ljudi, ki tam živijo. »Poleg izjemnih zbirk knjig in dokumentov so knjižnice mesto, kjer se rojevajo spremembe in napredne misli; kjer je dobrodošel kritičen pogled na družbo; kjer se ustanavljajo družbena gibanja in se danes kujejo načrti za prihodnost, ki jo bomo jutri živeli,« je dejal predsednik Pahor se posebej zahvalil vsem, ki so skozi šest desetletij ustvarjali in izpolnjevali poslanstvo črnomaljske knjižnice, se znali prilagajati času in potrebam ljudi, ki jim še danes zaupajo in v knjižnico radi zahajajo. »Danes je Knjižnica Črnomelj čudovito srce, ki povezuje dva kraja, Črnomelj in Semič,« je dejal predsednik republike in dodal, da ima knjižnica skupaj s predanimi zaposlenimi velik pomen za lokalno skupnost in nam daje vedeti, da imajo ljudje in z njimi tudi kraj veliko prihodnost.Foto: Tamino Petelinšek/STAOb tej priložnosti je predsednik republike vročil Zahvalo predsednika republike, ki jo je ob 60-letnici prejela Knjižnica Črnomelj za širjenje bralne kulture in izvajanje pomembnega poslanstva, s katerim zaljša podobo domačih krajev in ljudi. V imenu knjižnice je Zahvalo sprejela direktorica Anja Panjan Trgovčić.Na slovesnosti je zbrane nagovoril tudi župan Občine Črnomelj Andrej Kavšek, premierno pa je bil predvajan igrano-dokumentarni film o zgodovini knjižnice, ki je bila ustanovljena na današnji dan leta 1962.