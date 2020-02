Predsednik Pahor podpisal poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za prosto mesto sodnika ustavnega sodišča

Danes, 14. februarja 2020, je v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen poziv predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja za zbiranje predlogov možnih kandidatov za sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Predloge možnih kandidatov je potrebno poslati najkasneje do 15. aprila 2020 na naslov Urada predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana.



Predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije je predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja 20. januarja 2020 obvestil, da se 14. julija 2020 izteče mandat sodnici Ustavnega sodišča Republike Slovenije.



Zakon o ustavnem sodišču določa, da je za sodnika ustavnega sodišča lahko izvoljen državljan Republike Slovenije, ki je pravni strokovnjak in je star najmanj 40 let. Predsednik republike kandidata za sodnika ustavnega sodišča predlaga izmed prijavljenih kandidatov, lahko pa predlaga tudi drugega kandidata. Lahko predlaga tudi več kandidatov, kot je prostih mest.



Predlogi možnih kandidatov za sodnika ustavnega sodišča morajo biti obrazloženi, posebej mora biti priloženo pisno soglasje možnega kandidata, da je kandidaturo pripravljen sprejeti ter dokazila o izpolnjevanju pogojev.



Po tem, ko bo predsednik republike sprejel odločitev o izboru kandidata/kandidatov za ustavnega sodnika in pred glasovanjem v državnem zboru, je predvidena javna predstavitev predlaganega kandidata/predlaganih kandidatov.