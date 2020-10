Skupna izjava predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja in zveznega predsednika Republike Avstrije dr. Alexandra Van der Bellna pred obeležitvijo 100. obletnice koroškega plebiscita

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in predsednik Republike Avstrije dr. Alexander Van der Bellen se bosta v soboto, 10. oktobra 2020, v Celovcu skupaj udeležila obeležitve 100. obletnice koroškega plebiscita.Odločitev za skupno udeležbo je bila sprejeta med uradnim obiskom predsednika Pahorja na Dunaju junija 2019 ter v pogovorih s predstavniki slovenske narodne skupnosti v Avstriji in koroškim deželnim glavarjem Petrom Kaiserjem.Predsednika Slovenije in Avstrije bosta prvič skupaj zaznamovala obletnico plebiscita.pravita slovenski predsednik Pahor in avstrijski predsednik Van der Bellen.Foto: Daniel Novakovič/STA