Predsednik Pahor ob robu zasedanja Generalne skupščine OZN s turškim predsednikom Erdoğanom

Predsednik republike Borut Pahor, ki vodi slovensko delegacijo na 76. zasedanju Generalne skupščine Organizacije združenih narodov, ima ob robu zasedanja več srečanj z drugimi državniki.Pred začetkom splošne razprave se je predsednik Pahor danes udeležil tradicionalnega sprejema za predsednike držav in vlad, ki ga je priredil generalni sekretar OZN Antonio Guterres.Danes se je, v novih prostorih stalnega predstavništva pri OZN, ki jih je Turčija v New Yorku svečano odprla včeraj, sestal s predsednikom Republike Turčije Recepom Tayyipom Erdoğanom.Foto: UPRSV pogovorih sta predsednika ocenila, da so dvostranski odnosi med državama zelo dobri, Slovenija in Turčija sta od leta 2011 strateški partnerici, sodelovanje pa je zlasti dobro na področju gospodarstva, a se lahko še okrepi. Turški predsednik je ob tem dejal, da pričakuje, da se bo kmalu odvilo tudi zasedanje skupne gospodarske komisije. Dodal je, da je vesel povečanega obsega sodelovanja s Slovenijo, ki je po njegovem mnenju zelo uspešno in se tudi zaradi tega lahko še dodatno okrepi.Predsednik Erdoğan je izpostavil tudi pomembnost sodelovanja v okviru zavezništva NATO, hkrati pa dejal, da si želi, da bi Slovenija ponovno preučila svojo odločitev in umaknila Turčijo s seznama držav, ki niso varne.Sogovornika sta izmenjala stališča o aktualnih razmerah v Afganistanu ter soočanju z migracijami, saj Turčija trenutno oskrbuje skoraj 350.000 pribežnikov iz Afganistana. Predsednik Erdoğan je dejal, da jih želijo iz šotorskih naselij premestiti v grajena, kar pa postaja zelo težko, saj da Evropska unija ne zagotavlja dodatnih sredstev za nastanitev teh ljudi.Predsednika sta se ob tem spomnila številnih srečanj, ki segajo v čas, ko sta bila oba predsednika vlade in ko je bil med državama sklenjen sporazum o strateškem partnerstvu. Od takrat sta v rednih srečanjih vzpostavila visoko stopnjo medsebojnega zaupanja. Predsednik Pahor je ob tem dejal, da si je potrebno prizadevati za dialog, četudi nimamo o vseh vprašanjih istega mnenja.V nadaljevanju se je predsednik Pahor sestal s predsednikom Kostarike Carlosom Alvaradom Quesado. Sogovornika sta na spoznavnem srečanju izmenjala mnenja o aktualnih razmerah v svetu, ob tem je predsednik Kostarike predstavil svojo oceno razmer v Latinski Ameriki s poudarkom na položaju v Nikaragvi in Venezueli. Predsednik Quesado je slovenskemu predsedniku čestital za predsedovanje Svetu EU in ob tem dejal, da se mu v teh časih zdi posebej pomembmo glavno sporočilo slovenskega predsedovanja “together” (skupaj). Sogovornika sta izmenjala stališča glede podnebne krize. Kostarika po besedah njenega predsednika namenja velike napore v blaženje posleduc podnebnih sprememb, a ugotavljajo, da spopadanje s covidom-19 predstavlja velik izziv za prehod v zeleno gospodarstvo. Predsednika sta se strinjala, da lahko vplivamo na spremembe le, če ukrepamo zdaj. Državi sta članici t. i. zelene skupine, ki si v okviru OZN prizadeva za hitrejše spremembe na tem področju. Predsednik Quesado je predsednika Pahorja povabil na uradni obisk v Kostariko, ta mu je povabilo vrnil.Slovenski predsednik se je v New Yorku že sestal s predsednikom Republike Koreje Moon Jae-inom, katarskim emirjem Tamimom bin Hamadom bin Khalifom Al Thanijem in predsednikom Sierra Leone Juliusom Maado Biom, v nadaljevanju pa tudi s predsednikom Republike Zelenortskih otokov Jorgejem Carlosom Fonseco, predsednikom Socialistične republike Vietnam Nguyễn Xuân Phúc-om, z zunanjim ministrom Ruske federacije Sergejem Lavrovom ter nekaterimi drugimi.Ob priložnosti obiska se bo predsednik republike nocoj srečal s predstavniki slovenske skupnosti v New Yorku. Predstavniki slovenske skupnosti v New Yorku se bodo na povabilo predsednika Pahorja udeležili sprejema ob 30. obletnici samostojnosti Republike Slovenije in v čast visokega obiska iz Slovenije, ki bo potekal v organizaciji Stalnega predstavništva Republike Slovenije v New Yorku.