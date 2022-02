Vodja kabineta dr. Alja Brglez je v imenu predsednika Pahorja položila cvet na grob nekdanjega predsednika republike dr. Janeza Drnovška na predvečer obletnice njegove smrti

Alja Brglez je bila vodja kabineta dr. Drnovška v času, ko je bil predsednik vlade.Foto: Daniel Novakovič/STAPredsednik republike je upošteval željo družine pokojnega, da obletnico smrti nekdanjega predsednika republike dr. Drnovška obeleži na način, ki bi bil za prostor, naravo in okolje manj obremenjujoč, ter tudi tako izkaže spoštovanje do njegovih življenjskih prepričanj.Zato se predsednik republike spominu na predsednika Drnovška namesto z vencem vsako leto pokloni s cvetom vrtnice, ki, položena na grob, izpričuje večno spominjanje.Po dr. Janezu Drnovšku, nestorju slovenske države, nekdanjem predsedniku vlade in predsedniku Republike Slovenije, je od leta 2015 poimenovana ena od dvoran Predsedniške palače. Odločitev o poimenovanju dvoran po štirih izmed očetov slovenske politične pomladi in državnosti – dr. Francetu Bučarju, dr. Janezu Drnovšku, Ivanu Omanu in dr. Jožetu Pučniku – je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor sprejel ob 25. obletnici plebiscita, 26. decembra 2015, kot izkaz hvaležnosti in počastitev spomina nanje in njihove zapuščine.Foto: Matjaž Klemenc/UPRSFoto: Bor Slana/STA