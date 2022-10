Ob državnem prazniku, dnevu suverenosti, v Predsedniški palači dan odprtih vrat

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v počastitev državnega praznika, dneva suverenosti, danes v Predsedniški palači tradicionalno priredil dan odprtih vrat.Predsednik republike je obiskovalke in obiskovalce sprejel ob 12. uri in ob 14. uri, ko je na posebni slovesnosti v Predsedniški palači vročil tudi državna odlikovanja.Foto: Bor Slana/STAPredsednik republike je v svojem nagovoru vsem Slovenkam in Slovencem doma in po svetu izrekel iskrene čestitke ob državnem prazniku z najboljšimi željami za skupno, mirno in varno prihodnost.Danes praznujemo dan suverenosti, ki spominja na odhod zadnjih okupatorjevih vojakov iz naše domovine, s čemer je Slovenija postala suverena država. "To je bil velik dogodek." je poudaril predsednik Pahor in opozoril, da ne smemo nikoli pozabiti enotnosti, ki je prevevala slovenski narod pred, med in neposredo po osamosvojitvi. "To enotnost imejmo v zgodovinskem spominu, če bi se kadarkoli, proti naši volji, zgodili prelomni dogodki." je dejal predsednik Pahor. Izrazil je željo, da bi v takem primeru storili vse, ne glede na razlike med nami in se dogovorili o skupnem ukrepanju, da zavarujemo naša nacionalna in državotvorna stremljenja.Predsednik se je v nagovoru dotaknil tudi vojne v Ukrajini. Izrazil je željo, da bi je bilo čim prej konec in da bi se vsa vprašanja reševala po mirni poti. Ob tem pa je poudaril, da "ko izpričujemo to željo po miru, moramo, tudi v luči današnjega praznika, upoštevati željo ukrajinskega ljudstva in njihovih suverenih političnih voditeljev, da storijo vse za to, da ko bo nastopil mir, bo to pravičen mir." Predsednik Pahor je dejal, da imamo moralno in politično dolžnost, da ukrajinskemu narodu stojimo ob strani in hkrati poudaril: " Isto pravico po obrambi države, kot smo jo imeli mi ob osamosvajanju, imajo tudi naši ukrajinski prijatelji."Praznični glasbeni program so posebej za današnjo priložnost pripravili glasbeniki trobilnega kvinteta Orkestra Slovenske vojske.V nadaljevanju so si obiskovalke in obiskovalci dneva odprtih vrat ogledali delovne in protokolarne prostore predsednika Republike Slovenije, ki je v svoji pisarni odgovarjal na številna vprašanja, povezana z delom predsednika republike in njegovega urada.V počastitev državnega praznika je pred Predsedniško palačo postrojena častna straža Garde Slovenske vojske med 9. in 21. uro.Naslednji dan odprtih vrat bo potekal 23. novembra 2022, ko praznujemo dan Rudolfa Maistra.Foto: Bor Slana/STAFoto: Bor Slana/STA