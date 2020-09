Predsednik Pahor v Mariboru ob otvoritvi 26. veslaške regate zDravoJutri in obisku Festivala Lent 2020: “Iskati moramo nove poti za druženje”

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes v Mariboru udeležil slavnostne otvoritve 26. veslaške regate osmercev zDravoJutri, ki jo pripravlja Študentsko veslaško društvo ob podpori fundacije zDravoJutri. Predsednik republike je imel slavnostni otvoritveni nagovor in je izvedel prvi start tekmovanja.Foto: Nebojša Tejić/STA“Živimo v nekem posebnem, izjemnem času, ki od nas terja veliko discipline in prilagodljivosti,” je dejal predsednik republike in ocenil, da bodo takšne razmere trajale še nekaj časa, zato moramo z inovativnostjo, drznostjo in pogumom, seveda ob spoštovanju omejitev, vztrajati in iskati nove poti za druženje ter rekreativna in profesionalna tekmovanja. Kot je dejal predsednik, odločitev organizatorjev za izvedbo festivala Lent in regate kaže na vztrajnost in željo po ohranjanju tradicije, kar vzbuja veliko upanje za prihodnost teh dogodkov. “Vsem, ki se trudijo, moramo izreči občudovanje in hvaležnost, ki naj jo sprejmejo tudi kot navdih, da ne odnehajo,” je z zahvalo vsem organizatorjem festivalov, športnih, kulturnih in vseh drugih prireditev, ki povezujejo našo skupnost, nagovor sklenil predsednik Pahor. Ob tej priložnosti je zaželel vse dobro ekipam veslačev, nato pa je skupaj z navzočimi dobre želje izrekel tudi slovenskim kolesarjem s Primožem Rogličem na čelu, ki so danes pričeli z dirko po Franciji.Foto: Nebojša Tejić/STAPredsednik republike je današnji obisk v Mariboru izkoristil tudi za sproščen sprehod po mestu, ob katerem mu je župan Aleksander Saša Arsenovič razkazal prenovljeno mestno središče in mu v daljšem pogovoru predstavil načrte za nadaljnji razvoj mesta.Foto: Nebojša Tejić/STAPredsednik Pahor je ob tem tradicionalno obiskal Festival Lent 2020 in si v spremstvu direktorja festivala Vladimirja Rukavine ogledal pester sobotni festivalski program, ki poteka na različnih prizoriščih po mestu. Srečal se je z glasbenikom Markom Soršakom - Sokijem in ustanoviteljico Zavoda 13 Petro Greiner, ki soustvarjata pester festivalski dan in sta za svoje izjemno delo v skupnosti pred nekaj leti prejela predsednikovo priznanje Jabolko navdiha.Foto: Nebojša Tejić/STAFestival Lent je največji mednarodni večkulturni in večžanrski poletni festival na prostem v tem delu Evrope. Povezuje štiri festivale - Mednarodni folklorni festival Folkart, JazzLent in Jazz podij, Ana Desetnica in Art kamp -, ki v mesto vsako leto privabijo priznane in zanimive umetnike ter številne obiskovalce vseh generacij od blizu in daleč.Predsednik republike ob udeležbah na dogodkih pozdravlja zavzetost in predanost organizatorjev različnih kulturnih in drugih družabnih dogodkov po Sloveniji. Ob upoštevanju epidemioloških razmer ter ukrepov in priporočil za preprečevanje širitve covid-19 se trudijo pripraviti in izvesti dogodke ter tako ohranjati in spodbujati razvoj kulture in umetniškega izražanja. Predsednik Pahor ocenjuje, da smo v času epidemije in po njej takšne dogodke pogrešali, zato je bil njegov obisk tudi izraz hvaležnosti in spoštovanja do dela in iskrenih prizadevanj organizatorjev.