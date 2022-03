Predsednik Pahor se je srečal z novo veleposlanico Združenih držav Amerike

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes, 3. 3. 2022, srečal z novo veleposlanico Združenih držav Amerike v Republiki Sloveniji, Jamie Lindler Harpootlian.Predsednik Pahor in veleposlanica Harpootlian sta izmenjala poglede na aktualne razmere v Ukrajini in poudarila pomen velike mednarodne enotnosti in jasnega in ostrega odziva mednarodne skupnosti na ruski vojaški napad na Ukrajino.Predsednik Pahor je na željo veleposlanice podrobneje seznanil s svojo oceno razmer na Zahodnem Balkanu in izrazil zaskrbljenost, da aktualna kriza v Ukrajini lahko dodatno negativno vpliva na varnost in stabilnost te regije.Ponovno se je zavzel za hitrejši širitveni proces Evropske unije.Predsednik in veleposlanica sta spregovorila tudi o zaznamovanju 30. obletnice diplomatskih odnosov med državama in se dogovorila za obeležitev letošnjega Dne slovensko - ameriškega prijateljstva, načrtovanega za začetek aprila.Foto: UPRSFoto: UPRS