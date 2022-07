Predsednik Pahor in albanski predsednik Meta: Zahodni Balkan se mora čimprej integrirati v EU

Predsednik Republike Borut Pahor se je danes sestal s predsednikom Republike Albanije Ilirjem Meto, ki se mudi na poslovilnem obisku v Sloveniji.Predsednik Pahor se je s predsednikom in prijateljem Ilirjem Meto sestal na delovnem kosilu v Vili Podrožnik.Foto: Nebojša Tejić/STAPredsednik Meta je dejal, da se je želel še pred iztekom svojega mandata zahvaliti predsedniku Pahorju za prijateljstvo in odlično sodelovanje v letih, ko sta se kot predsednika večkrat srečala na uradnih, delovnih in multilateralnih srečanjih.Sogovornika sta spregovorila o razmerah na Zahodnem Balkanu, vojni v Ukrajini ter njenem vplivu na varnost v jugovzhodni Evropi in drugih aktualnih vprašanjih. Predsednik Pahor se je predsedniku Meti zahvalil za sodelovanje in odlične odnose, ki sta jih državi razvili na najvišji ravni, predvsem pa za vso podporo, s katero je sodeloval v pobudi Brdo - Brijuni Process, katere srečanje voditeljev je predsednik Meta v Tirani gostil leta 2019. Predsednik Pahor ga je seznanil s pripravami na letošnje srečanje, ki bo 12. septembra na Brdu pri Kranju.V izjavi po srečanju je predsednik republike Pahor dejal, da je v zadnjih mesecih v številnih pogovorih z voditelji držav Zahodnega Balkana lahko prepoznal njihovo enotno in skupno skrb, da bi se namesto širitve Evropske unije na Zahodni Balkan morda uveljavila zamisel o nekakšni politični skupnosti, ki Zahodnega Balkana ne bi videla kot del EU, ampak kot del, ki ne bi bil v celoti integriran v Unijo. Oceno je potrdil tudi albanski predsednik Meta in poudaril, da bi bila velika, zgodovinska napaka, če bi se Evropska unija iz teh ali onih razlogov v prihodnjih letih odločila za tako pot. Slovenski predsednik je dodal, da so vsi voditelji regije enotni v prepričanju, da mora Zahodni Balkan postati del Evropske unije in da nobena drugačna perspektiva ni odgovor na potrebe regije.Predsednik Meta se je slovenskemu predsedniku iskreno zahvalil za današnje poslovilno srečanje in njegovo konstantno podporo tako Albaniji kot celotnemu Zahodnemu Balkanu pri približevanju Evropski uniji. Albanski predsednik je poudaril, da bo njegova država nadaljevala z reformami ter je ob tem pozval Unijo, da posebej v današnjem času ne spregleda geostrateške pomembnosti Zahodnega Balkana.Foto: Nebojša Tejić/STAFoto: Nebojša Tejić/STA