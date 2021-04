Predsednik republike je danes nagovoril udeležence 31. nacionalnega Otroškega parlamenta

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes preko videonagovora nagovoril udeležence 31. nacionalnega Otroškega parlamenta. Mladi parlamentarci letos preko spletne platforme Zoom razpravljajo na temo Moja poklicna prihodnost. Uvodoma sta jih pozdravila Igor Zorčič, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, in Darja Groznik, predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije.Predsednik republike že tradicionalno sodeluje na otroškem parlamentu in z mladimi razpravlja o aktualnih temah, ki so pomembne za njihovo prihodnost. V današnjem nagovoru se je predsednik Pahor uvodoma zahvalil Zvezi prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) za izredno skrb, ki jo posvečajo pripravam in vodenju tega in tudi drugih projektov, ki mladim omogočajo, da zrastejo v svobodne in ustvarjalne ljudi. Mladim pa se je zahvalil za odgovorno obnašanje v času zdravstvene krize, za solidarnost in za njihovo odraslost ter zrelo razumevanje nove situacije. »Čas zdravstvene krize je priložnost za vse, ki so želeli od sebe dati najboljše«, je dejal predsednik republike in mlade ob koncu pozval, naj pri odločitvah, kaj bodo v življenju počeli, sledijo svojemu srcu in slutnji, kaj jih dejansko veseli.Foto: UPRS/Matjaž KlemencOtroški parlament je letos organiziran preko spletne platforme Zoom. V razpravi je sodelovalo blizu 120 učencev, ki so skupaj s svojimi mentorji po skupinah razpravljali o temi Moja poklicna prihodnost. Pri otroškem parlamentu gre za program vzgoje otrok za aktivno državljanstvo in demokracijo, ki otroke spodbuja k sodelovanju v družbenem življenju (participacija) in jih izobražuje o človekovih in državljanskih pravicah. Kot oblike demokratičnega dialoga se izvajajo v večini osnovnih šol po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu. V Zvezi prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) izvajajo ta program že od leta 1990.