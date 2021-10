Predsednik Pahor sprejel pobudo SAZU ter Evropske akademije znanosti za organizacijo mednarodne konference o strpnosti

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes v Predsedniški palači sprejel častnega predsednika Evropske akademije znanosti in umetnosti iz Salzburga dr. Felixa Ungerja, predsednika SAZU akad. Petra Štiha in prof. dr. Ludvika Toplaka, predsednika Alma Mater Europaea iz Maribora.Gostje so predsedniku Pahorju predstavili pobudo za pripravo mednarodne konference o strpnosti, ki bi jo spomladi prihodnje leto priredili predsednik Republike Slovenije, Slovenska akademija znanosti in umetnosti ter Evropska akademija znanosti EASA. Predsednik Pahor je pobudo sprejel.Predsednik Pahor je od leta 2013 protektor (zaščitnik) Evropske akademije znanosti in umetnosti v Salzburgu. Akademija je priznana evropska institucija, ki združuje okoli 2.000 uglednih, mednarodno priznanih znanstvenikov iz Evrope in sveta, med katerimi so številni Nobelovi nagrajenci.Foto: Matjaž Klemenc / UPRS