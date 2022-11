Učenke in učenci, ki so predsedniku republike v Tepanju priredili nepozaben sprejem s posebnimi častmi, danes obiskali Predsedniško palačo, kjer jim je predsednik Pahor pripravil posebno presenečenje

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes dopoldan v Predsedniški palači sprejel učenke in učence Podružnice Tepanje Osnovne šole Ob Dravinji.Predsednik republike je otroke na obisk v Predsedniško palačo povabil v znak hvaležnosti za gostoljubje in edinstven sprejem, ki so mu ga bili pripravili 17. novembra, ko se je udeležil slovesnosti ob odprtju prenovljenih prostorov njihove podružnične šole.Foto: Daniel Novakovič/STAMaja, Gašper, Jurij in Nik so skupaj s sošolkami in sošolci in ob pomoči učiteljic in učiteljev predsedniku republike priredili sprejem s posebnimi častmi, v katerem so uprizorili vloge pribočnika predsednika republike, poveljnika častne garde in gardistov, bobnarja in vodje protokola. Predsednik Pahor je bil nad domiselnostjo in prepričljivim nastopom otrok navdušen in je dejal, da se »nič se ne more primerjati s tem doživetjem«.Da bi se jim zahvalil, je predsednik Pahor otroke povabil na obisk v Predsedniško palačo in na sladoled, ob tej priložnosti pa jim je pripravil tudi posebno presenečenje.Predsednik republike je otrokom predstavil sodelavce, ki sodelujejo pri pripravi in izvedbi sprejemov z vojaškimi častmi ob obiskih tujih državnikov in so bili otrokom navdih in zgled pri uprizoritvi sprejema. Pribočnik predsednika Republike Slovenije polkovnik Branko Podbrežnik, poveljnik Častne garde Slovenske vojske podpolkovnik Marko Hlastec, vodja Policijskega orkestra Roman Grabner in šef Protokola Republike Slovenije mag. Aleksander Strel so učenkam in učencem predstavili svoje delo, gardisti in glasbeniki Policijskega orkestra pa so posebej zanje pripravili kratek program.Foto: Nebojša Tejić/STAV nadaljevanju je predsednik Pahor otroke popeljal skozi prostore Predsedniške palače, vse od Zlatega salona do otroškega kotička, svoje pisarne in razstavljenih protokolarnih daril, ob koncu pa so se otroci vrnili v Veliko dvorano in dobili sladoled.Foto: Nebojša Tejić/STAVeč informacij o prireditvi v Tepanju 17. 11. 2022: https://bit.ly/3i9dXh1 in https://bit.ly/3V2ZOAw Foto: Nebojša Tejić/STA