Ob 30. obletnici vzpostavitve diplomatskih odnosov med Slovenijo in Portugalsko sta predsednik Pahor in portugalski predsednik de Sousa podala skupno izjavo

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in predsednik Portugalske republike Marcelo Rebelo de Sousa sta ob 30. obletnici vzpostavitve diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Portugalsko republiko, danes, 3. februarja 2022, podala skupno izjavo.Predsednik Pahor se bo 14. in 15. februarja 2022 mudil na uradnem obisku v Portugalski republiki. Gre za povratni obisk slovenskega predsednika, potem ko je predsednik Pahor na uradnem obisku v Sloveniji predsednika de Souso gostil spomladi 2021.