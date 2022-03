Predsednik Pahor in katarski emir Al Thani za vsestransko nadgraditev sodelovanja med državama

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se na povabilo katarskega emirja Tamima bin Hamada bin Khalifa Al Thanija danes in jutri mudi na uradnem obisku v Katarju. Predsednika Pahorja spremljata minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec in minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak. Uradni obisk poteka v okoliščinah, ko tudi naša država išče partnerje za diverzifikacijo energetskih virov.Uradnemu sprejemu z vojaškimi častmi so sledili plenarni pogovori med delegacijo Države Katar in delegacijo Republike Slovenije, pod vodstvom katarskega emirja in predsednika Republike Slovenije. Predsednik Pahor in emir Al Thani sta se nato zadržala v daljšem pogovoru na štiri oči, sledil je obed, ki ga je v čast predsednika Pahorja priredil emir ter nanj povabil najpomembnejše predstavnike katarske vlade.Foto: Nebojša Tejić/STAPredsednik Pahor in emir Al Thani sta potrdila prijateljske odnose med državama in soglašala, da je politično sodelovanje zelo dobro. Ob tem je predsednik Pahor poudaril, da Slovenija in Katar letos praznujeta 30. obletnico sklenitve diplomatskih odnosov in se zahvalil za priložnost, da uradni obisk poteka prav v tem času. Emir Al Thani je navedel številne sorodnosti v njunih pogledih, saj se kot voditelja majhnih in mladih držav zavedata, kako pomembno je za vse konflikte poiskati mirne rešitve in kako nenadomestljivo je v današnjem svetu imeti prijatelje.Sogovornika sta ocenila, da je veliko možnosti in tudi priložnosti za nadaljnjo krepitev sodelovanja, predvsem na področju energetike, trajnostnega razvoja, turizma in v obliki investicij. Slovenski predsednik je poudaril, da je Slovenija zanesljiva in privlačna investicijska destinacija, še posebej za naložbe v turizem, promet in infrastrukturo. Med prednostmi Slovenije je predsednik izpostavil izjemno geografsko lego v srednji Evropi in na stičišču z Jugovzhodno Evropo, kjer ima v regiji Zahodnega Balkana Slovenija sploh zelo posebno in ugledno vlogo. Slovenija je članica Evropske unije, evroobmočja in OECD in ima dobre in celo prijateljske odnose z vsemi sosedami, pa tudi z vsemi državami Unije in Zahodnega Balkana.Foto: Nebojša Tejić/STAPredsednik Pahor je emirja Al Thanija povabil na uradni obisk v Slovenijo; emir je povabilo z veseljem sprejel in napovedal, da bi Slovenijo obiskal že maja, pred tem pa bo našo državo obiskala poslovna delegacija, ki bo preučila konkretne oblike sodelovanja.Posebno pozornost sta sogovornika namenila mednarodnim razmeram s poudarkom na vojni v Ukrajini ter razmerah na Bližnjem vzhodu in na Zahodnem Balkanu. Emir Al Thani je predsedniku Pahorju predstavil prizadevanja Katarja v mediacijah za mir na širšem Bližnjem vzhodu. V tem je, je dejal, velika priložnost majhnih držav, saj lahko kot posrednice prispevajo k rešitvam velikih problemov.Predsednik Pahor je izpostavil pomen regije Zahodnega Balkana, zlasti v trenutnih varnostnih okoliščinah. Zaradi geografske bližine in tesnih gospodarskih povezav so stabilnost, reformni napredek in vključevanje držav v regiji v evroatlantske povezave v našem in v strateškem interesu Evrope, je poudaril slovenski predsednik.Foto: Nebojša Tejić/STAPredsednik Pahor je popoldne obiskal Parlament države Katar, kjer ga je sprejel predsednik parlamenta Hassan bin Abdulla Al-Ghanim z delegacijo. Predsednik Pahor je predsedniku in poslancem čestital, rekoč, da mu je v čast obiskati parlament, ki je pred kratkim iz posvetovalne skupščine prerasel v predstavniško in zakonodajno telo s poslanci, izvoljenimi v neposrednih volitvah. Predsednik Al-Ghanim je dejal, da bo uradni obisk slovenskega predsednika zagotovo dal nov zagon vsestranski nadgraditvi sodelovanja med državama, tudi med parlamentoma. Po koncu pogovora je slovenskemu predsedniku razkazal dvorano za zasedanje Parlamenta Države Katar.Jutri se bo predsednik Pahor srečal s predstavniki vodstva katarskega Sklada za razvoj in nastopil na otvoritvi mednarodnega foruma v organizaciji Qatar Leadership Center. Predsednik Pahor bo imel na forumu uvodni nagovor.Za ministra Vrtovca in Vizjaka so gostitelji v okviru uradnega obiska predsednika Pahorja pripravili posebna bilateralna srečanja.Foto: Nebojša Tejić/STA