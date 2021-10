Ob državnem prazniku, dnevu suverenosti, v Predsedniški palači dan odprtih vrat in počastitev 30. obletnice odhoda zadnjega vojaka JLA iz Slovenije

Urad predsednika Republike Slovenije je na današnji državni praznik, dan suverenosti, in ob 30. obletnici odhoda zadnjega vojaka JLA iz Slovenije, v Predsedniški palači pripravil dan odprtih vrat. Uvodoma je v Veliki dvorani obiskovalce sprejel in nagovoril predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki je čestital državljankam in državljanom za državni praznik. Predsednik Pahor je spomnil na pomen praznika v letu, ko država obeležuje 30. let samostojnosti, na to, kako smo enotni dosegli razglasitev Republike Slovenije, jo ubranili in dosegli njeno mednarodno priznanje. Predsednik republike je ob tem posebej poudaril, da sta dialog in sodelovanje stebra naše samostojnosti.V današnjem nagovoru se je predsednik republike odzval tudi na dogodke v zadnjih dneh: "Skrbi me ton javne razprave v naši domovini. Ni dvoma, da imamo različna stališča. Ko se javnosti, široki javnosti, začenja dozdevati, da se politiki ne trudimo dovolj za to, da bi se poslušali in slišali, se ustvari vtis, da je godrnjanje, prepiranje, tudi grd in nespoštljiv jezik legitimen. In da pravzaprav, če ni grd, če ni nespoštljiv, če ni surov, ni slišan. To so zdaj taki časi. Rad bi, da razumemo, da to lahko pripelje do okoliščin, v katerih bodo grožnje s silo - in temu smo bili priča tudi v zadnjih dneh - postale naša stvarnost. Mislim, da moramo zelo glasno in jasno reči, da smo demokratična družba in da vse lahko uredimo na miren način in da grožnje s silo, izgredi, nasilništvo v naši demokratični družbi nimajo prostora in jih moramo vsi zavrniti. Poskušamo narediti vse, da izgredom, nasilju, grožnjam z nasiljem ne damo domovinske pravice v tej državi. To je tudi moj odgovor na zadnje dogodke, v zadnjih dneh."Foto: STA/Daniel NovakovičZ današnjim dnevom odprtih vrat Predsedniške palače je predsednik republike Borut Pahor skupaj z obiskovalci počastil 30. obletnico odhoda Jugoslovanske ljudske armade z območja Republike Slovenije, s čimer je Slovenija postala suverena država, nova oblast pa je v celoti nadzirala naš teritorij. To je bila trinajsta (13.) slovesnost v Predsedniški palači, ki sodi v okvir prizadevanj predsednika Pahorja za ohranitev zgodovinskega spomina na prelomne dogodke pred 30 leti.Praznični glasbeni program so pripravili glasbeniki trobilnega kvinteta Policijskega orkestra, uradnega protokolarnega orkestra Republike Slovenije. V nadaljevanju so si obiskovalci ogledali poslopje Predsedniške palače in delovne prostore predsednika republike Boruta Pahorja ter se seznanili z delom predsednika republike in njegovega urada. Kot običajno ob državnih praznikih je bila tudi tokrat v počastitev državnega praznika pred Predsedniško palačo postrojena častna straža Garde Slovenske vojske. Dan odprtih vrat je potekal v skladu z veljavnimi ukrepi za preprečevanje širitve covida-19.Foto: STA/Daniel NovakovičDnevi odprtih vrat Predsedniške palače na pobudo predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja potekajo od leta 2013. Dnevi odprtih vrat so postali priljubljen način praznovanja in počastitve državnih praznikov za vse generacije, saj je Predsedniško palačo doslej obiskalo več kot 25.000 (petindvajset tisoč) obiskovalcev vseh starosti, tudi iz tujine.Naslednji dan odprtih vrat bo potekal 23. novembra 2021, ko praznujemo dan Rudolfa Maistra.Foto: STA/Daniel Novakovič