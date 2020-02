Predsednik republike na slovesnosti ob 40-letnici Kulturnega doma Nova Gorica

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes, na slovenski kulturni praznik, udeležil prireditve ob 40. obletnici Kulturnega doma Nova Gorica, osrednje slovesnosti Mestne občine Nova Gorica ob kulturnem prazniku.Foto: Stanko Gruden/STAPredsednik republike je imel na slovesnosti, ki je potekala pod njegovim častnim pokroviteljstvom, slavnostni nagovor. Navzočim je čestital ob današnjem prazniku in besedam dodal najboljše želje. Osrednji spomenik v naši prestolnici, je dejal, ni namenjen vojskovodji, temveč pesniku, Francetu Prešernu, velikanu slovenske poezije. Tudi v predsednikovi pisarni, je dodal, je izobešen pesnikov portret, kar kaže na to, kako globoko je kultura v nas. V nadaljevanju svojega nagovora se je predsednik Pahor zahvalil sodelavcem Kulturnega doma Nova Gorica, da s programom, ki ga ustvarjajo, gojijo trdno narodno pripadnost slovenstvu, hkrati pa se z mostovi prijateljstva in povezovanja odpirajo sosedom. Za konec je predsednik republike goriškemu Kulturnemu domu vročil posebno zahvalo ob 40. obletnici delovanja za spodbujanje ustvarjalnosti in čezmejnega kulturnega povezovanja. Zahvalo je v imenu ustanove sprejela direktorica Pavla Jarc.Foto: Stanko Gruden/STASkozi štiri desetletja ustvarjalnosti Kulturnega doma Nova Gorica so udeležence slovesnosti popeljali ustvarjalci z območja Nove Gorice - s pesmijo, glasbo, recitalom in plesom so pripravili prireditev z naslovom “Hiša z ustvarjalnim navdihom že 40 let”.Foto: Stanko Gruden/STA