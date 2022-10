Predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor slavnostni govornik ob podelitvi diplom in potrdil slušateljem 9. generacije generalštabnega vojaškega izobraževanja in usposabljanja

Predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor se je danes v Kadetnici Maribor udeležil slovesnosti ob podelitvi diplom in potrdil slušateljem 9. generacije generalštabnega vojaškega izobraževanja in usposabljanja. Predsednik Pahor je bil na slovesnosti slavnostni govornik.Foto: Anže Malovrh/STAFoto: Anže Malovrh/STA