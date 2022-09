Pogovor predsednika Pahorja za Štajerski val

Pogovor predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja za oddajo Nedeljski gost na radiu Štajerski val.S predsednikom Pahorjem se je v Predsedniški palači pogovarjala Greta Kokot Rajković. Spregovorila sta o prihodnosti Evrope in Slovenije v teh zelo zahtevnih časih, o srečanjih s svetovnimi politiki in druženjih z običajnimi ljudmi, o solidarnosti Slovencev in povezovalni energiji športa, pa tudi o družini in prijateljstvih ...Foto: Matjaž Klemenc/UPRS