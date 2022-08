Predsednika Pahor in Jóhannesson ob Bohinjskem jezeru postavila klop prijateljstva med Slovenijo in Islandijo

Na povabilo predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja se danes, v nedeljo, 28. avgusta, in jutri v ponedeljek, 29. avgusta 2022, na uradnem obisku v Sloveniji mudi predsednik Islandije Guđni Thorlacius Jóhannesson s soprogo Elizo Reid.V okviru obiska sta predsednik Pahor in predsednik Jóhannesson v znak iskrenega prijateljstva med državama ob Bohinjskem jezeru postavila klop prijateljstva. To je že 26 klop postavljena ob uradnih obiskih predsednikov tujih držav, ki jih gosti predsednik republike v Sloveniji. Klopi prijateljstva predstavljajo trajen spomin na srečanja z državniki, ki so obiskali Slovenijo in s tem prispevali h krepitvi dvostranskih odnosov med državama.Foto: Daniel Novakovič/STA