Predsednik Pahor in minister Počivalšek obiskala podjetje Kimi

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek sta danes obiskala slovensko podjetje Kimi, ki v času spopadanja z epidemijo novega virusa oskrbuje ključne institucije z dezinfekcijskimi sredstvi za razkuževanje rok in površin.Predsednik Pahor je izrazil globoko hvaležnost zaposlenim, da v teh razmerah opravljajo delo, ki je nenadomestljivega pomena za zdravje ljudi. Vodstvo podjetja je pohvalil, da zaposlenim omogoča najvišje standarde zaščite pri delu.Predsednik Pahor je dejal, da razume skrbi in celo strahove ljudi zaradi pandemije. To toliko bolj velja za tiste, ki v tem času ostajajo v polni proizvodnji in so zaradi tega dodatno izpostavljeni nevarnostim okužbe.Te skrbi so toliko večje in razumljivejše, ker nihče ne more napovedati razvoja, povezanega s pandemijo in posledično recesijo globalne ekonomije. Po njegovem bo ključna prelomnica (»game changer«) zdravilo oz. cepivo, za katero si prizadeva celotna svetovna znanost.V vsakem primeru pa bo po koncu zdravstvene krize nastopilo krajše ali daljše obdobje globalne recesije in okrevanja gospodarstva. Razlogi za to sicer niso podobni tistim iz leta 2008 in 2009, vendar je treba na osnovi izkušenj pričakovati gospodarsko, socialno in morda tudi politično krizo. Tudi v tistem času bo potrebno na preudaren, moder, odločen način, v vsakem primeru pa skupaj, pametno angažirati vse naše resurse, da se bomo iztrgali z položaja, v katerega je Slovenijo in svet pahnila pandemija novega koronavirusa Covida-19.Zaposlenim je predsednik Pahor zato dejal, da so danes oni in še drugi, ki praktično nepretrgano opravljajo delo v proizvodnji ali storitvah, bolj izpostavljeni - v času, ki prihaja, pa bodo bolj izpostavljeni drugi.Ker bo podjetje Kimi aprila prihodnje leto praznovalo 50. obletnico podjetja in ker predsednik republike danes zaradi razmer zaposlenih ni mogel niti osebno pozdraviti, je predsednik povabil vodstvo in zaposlene, naj prihodnje leto obletnico obeležijo skupaj v Predsedniški palači.Foto: UPRSFoto: UPRS