Predsednik Pahor sprejel predsednika Ekonomsko-socialnega sveta Gorenščka

Predsednik republike Borut Pahor je danes na pogovor sprejel predsednika Ekonomsko-socialnega sveta Mitjo Gorenščka, s katerim sta govorila o obuditvi socialnega dialoga.Na predsednika Pahorja so se namreč 21. junija 2021 obrnili sindikati s prošnjo, da jih sprejme ter se po pogovoru z njimi (ta je bil 1. julija 2021) pri vladi zavzame za izpolnitev njihovih pogojev za nadaljevanje socialnega dialoga, ki so ga prekinili v znak protesta zaradi njegovega nespoštovanja.Predsednik Pahor se je 14. julija 2021 sestal tudi z ministrom za delo, družino in socialne zadeve Janezom Ciglerjem Kraljem, s katerim sta izmenjala stališča o možnostih za upoštevanje zahtev sindikatov in povrnitev zaupanja v socialni dialog. O tem se je predsednik Pahor neformalno pogovarjal tudi s predsednikom vlade Janezom Janšo.Foto: STAPredsednik Pahor je danes sprejel pobudo predsednika Ekonomsko socialnega sveta, izvršnega direktorja Gospodarske zbornice Slovenije Mitje Gorenščka, ki se je zavzel, da bi predsednik Pahor v drugi polovici avgusta pripravil neformalni pogovor s predstavniki vlade, delodajalcev in sindikatov, na katerem bi skušali ugotoviti možnosti za obuditev socialnega dialoga, ki je prekinjen že tri mesece, na obravnavo pa čaka 42 zadev.