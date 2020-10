Osmo srečanje Stalnega posvetovalnega odbora za podnebno politiko pri Predsedniku Republike v novi sestavi

Izjave članic in članov Stalnega posvetovalnega odbora za podnebno politiko pri Predsedniku Republike Slovenije:

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes, 26. oktobra 2020, sestal s članicami in člani Stalnega posvetovalnega odbora za podnebno politiko pri Predsedniku Republike Slovenije. To je bilo osmo srečanje Stalnega posvetovalnega odbora in potekalo v novi sestavi.Foto: UPRSČlanice in člani so:, direktor Urada za meteorologijo in hidrologijo pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, stalni predstavnik Republike Slovenije pri Svetovni meteorološki organizaciji (WMO) in predavatelj za področje meteorologije na Univerzi v Novi Gorici, vodja Odseka za znanost o okolju na Institutu Jožef Stefan in dekanja Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana, direktorica neodvisnega raziskovalnega inštituta Center odličnosti InnoRenew, članica Sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije, predsednica Mednarodnega združenja za znanost in tehnologijo o lesu (SWST) in predavateljica za področje znanosti o lesu na Univerzi na Primorskem, vršilec dolžnosti direktorja Instituta Jožef Stefan, redni član Inženirske akademije Slovenije in dopisni član Accademia delle scienze, Bologna, direktor Kmetijskega inštituta Slovenije in član Sveta Republike Slovenije za kmetijstvo in podeželje, nekdanji član upravnega odbora Evropske agencije za varno hrano (EFSA), novinar in publicist, avtor knjige, okoljevarstvenica, aktivistka in predsednica društva Ekologi brez mejaPredsednik republike se je s članicami in člani Odbora pogovarjal o nadaljevanju dela Odbora na področju podnebne politike. Stalni posvetovalni odbor je doslej sprejel šest (6) priporočil, ki so bila posredovana državnemu zboru, vladi, državnemu svetu in javnosti. Sogovorniki so dosedanje delo Odbora ocenili kot uspešno, zato so se dogovorili, da bodo z delom v tej obliki nadaljevali, pri tem pa so se odločili, da bodo priporočila splošne in konkretne narave.V pogovoru so se sogovorniki dotaknili trenutnih razmer in posledic, ki jih ima pandemija covid-19 za družbo, posameznika in okolje. Predsednik Pahor je ponovil stališče, da pandemija dokazuje jasno povezavo med zdravjem ljudi in zdravjem ekosistemov, zato je potreba po zaščiti in obnovi našega naravnega okolja čedalje bolj nujna. Prepričan je, da morajo politika, znanost, stroka in civilna družba v okviru trajnostnega razvoja zato sprejemati odločitve, ki naravnih danosti Slovenije in sveta ne bodo ogrozile, marveč jim bodo komplementarne. Ob tem so sogovorniki opozorili na vlogo participativne znanosti in pomen osebne odgovornosti vsakega posameznika.Predsednik Pahor in člani Odbora so se strinjali, da mora gospodarsko in družbeno okrevanje po pandemiji temeljiti na zelenem gospodarstvu in načelih trajnostnega razvoja. Pandemija ne sme biti izgovor za vrnitev k netrajnostnim ter okolju in podnebju škodljivim praksam, marveč priložnost, da v teh razmerah poiščemo inovativne in nove pristope, so soglašali. Posebej so izpostavili pomen človekovih pravic in demokratičnosti.Predsednik Pahor podnebni politiki posveča posebno pozornost in ocenjuje, da je postala osrednje vprašanje našega sedanjega ravnanja in prihodnjega obstoja, kakovosti življenja ter trajne varnosti in miru. V ta namen je leta 2019 ustanovil Stalni posvetovalni odbor za podnebno politiko, preko katerega želi skupaj s priznanimi strokovnjaki oblikovati znanstveno utemeljena stališča in priporočila, z njimi vplivati na odločevalce ter o njih seznanjati javnost. Podnebna prihodnost je po prepričanju predsednika Pahorja tako pomembna, da je za to prvikrat zgodovini pri predsedniku republike oblikovan stalni posvetovalni organ, ki poskuša vplivati na politiko države na nekem področju.Foto: UPRS, direktor Urada za meteorologijo in hidrologijo pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, stalni predstavnik Republike Slovenije pri Svetovni meteorološki organizaciji (WMO) in predavatelj za področje meteorologije na Univerzi v Novi Gorici, vodja Odseka za znanost o okolju na Institutu Jožef Stefan in dekanja Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana, direktorica neodvisnega raziskovalnega inštituta Center odličnosti InnoRenew, članica Sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije, predsednica Mednarodnega združenja za znanost in tehnologijo o lesu (SWST) in predavateljica za področje znanosti o lesu na Univerzi na Primorskem, vršilec dolžnosti direktorja Instituta Jožef Stefan, redni član Inženirske akademije Slovenije in dopisni član Accademia delle scienze, Bologna, direktor Kmetijskega inštituta Slovenije in član Sveta Republike Slovenije za kmetijstvo in podeželje, nekdanji član upravnega odbora Evropske agencije za varno hrano (EFSA), novinar in publicist, avtor knjige Plan B: pionirji boja s podnebno krizo in prihodnost mobilnosti, okoljevarstvenica, aktivistka in predsednica društva Ekologi brez meja(9. december 2019) Odbor vladi, državnemu zboru in državnemu svetu priporočajo, naj v najkrajšem možnem času pretehtajo razglasitev izrednih podnebnih in okoljskih razmer ter pripravijo in sprejmejo ambiciozne in celovite ukrepe, dokumente in predpise za spoprijem s podnebno in okoljsko krizo. Priporočilo št. 1: https://bit.ly/2IZ4dUK (20. januar 2020) Odbor pozdravlja Evropski zeleni dogovor, ki mora služiti Sloveniji kot dodatna spodbuda, da vlada, državni zbor in civilna družba oblikujejo širok družbeni dogovor o podnebni politiki Slovenije, ki je velika razvojna priložnost Slovenije, ki pa jo zaenkrat zamujamo. Priporočilo št. 2: https://bit.ly/3otNXLF (15. april 2020) Odbor pozdravlja odločitev 13 držav članic Evropske unije, ki so Evropski komisiji pozvale k ozelenitvi evropskega gospodarstva po pandemiji. Slovenija se je tej pobudi pridružila 21. aprila. Priporočilo št. 3: https://bit.ly/3kuJCpb ob svetovnem dnevu Zemlje (22. april 2020) je Odbor pozval vlado k pripravi konkretnih zelenih ukrepov, predpisov in naložb v tretjem sklopu ukrepov za izhod iz netrajnostnega razvoja. Po mnenju Odbora naj bodo ukrepi usmerjeni v blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam, varovanje zdravja in okolja, blaginjo in zadovoljstvo ljudi, premik k trajnostnim vrednotam, razvoj zelene proizvodnje in potrošnje, zagotavljanje zelenih delovnih mest ter odpiranje trajnostnih izvoznih priložnosti. Priporočilo št. 4:https://bit.ly/3orFqca (24. april 2020) je Odbor predlagal državnemu zboru in vladi, naj pri oblikovanju in sprejemanju zakonodaje zagotovi načine, da se izboljša učinkovitost, hitrost in kakovost postopkov odločanja, vendar tako, da bo omogočena participacija javnosti in varstvo okolja, saj morajo interventna zakonodaja in vsi ukrepi v Sloveniji nedvoumno in jasno slediti temeljnim načelom pravne države, zakonitosti in poštenosti, sorazmernosti in nediskriminacije. Priporočilo št. 5: https://bit.ly/34ucA31 (19. maj 2020) je Odbor pozval državni zbor, vlado in državni svet, da v demokratičnem procesu sodelovanja celotne slovenske javnosti proces temeljitega premisleka za oblikovanje strategije za obdobje po krizi covid-19, ki naj temelji na opustitvi netrajnostnih praks, spodbujanju zelenih delovnih mest in zavez iz Pariškega sporazuma, Evropskega zelenega dogovora in njegovim izvedbenim dokumentom. Priporočilo št. 6: https://bit.ly/3ouP7a3 Posvet »Podnebna prihodnost - sveta in Slovenije«, 21. november 2018: https://bit.ly/35wF63f Posvet »Podnebna strategija Slovenije«, 27. junij 2019: https://bit.ly/3dX1q9Y Predsednik Pahor na COP24 v Katovicah: Sprejetje podnebne strategije v Sloveniji utegne biti najpomembnejši dokument države po razglasitvi samostojnosti (3. 12. 2018): https://bit.ly/37qggF0 Predsednik Pahor na posebnem zasedanju OZN o klimatskih spremembah (28. 3. 2019): https://bit.ly/3khltCn Predsednik republike danes ob robu globalnega vrha za biotsko raznovrstnost Organizacije združenih narodov podprl »Zavezo voditeljev naravi« (28. 9. 2020): https://bit.ly/3jbNtGt Predsednik republike z video nagovorom na globalnem vrhu za biotsko raznovrstnost (30. 9. 2020): https://bit.ly/31mXdY4