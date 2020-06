Predsednik republike sprejel predstavnike slovenske narodne skupnosti na Madžarskem









Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes, dan pred uradnim obiskom v Budimpešti, sprejel na pogovor predstavnike slovenske narodne skupnosti na Madžarskem. Predsednika Pahorja so seznanili s položajem slovenske narodne skupnosti na Madžarskem in s svojimi pričakovanji. Predsednikov obisk na Madžarskem pomeni nadaljevanje rednega dialoga na predsedniški ravni, pri čemer je srečevanje s predstavniki manjšine redna praksa pred pogovori z voditelji sosednjih držav.Predstavnika manjšine sta ocenila, da se položaj slovenske narodne skupnosti v zadnjih letih izboljšuje. Največji izziv sta gospodarski razvoj Porabja in ustvarjanje delovnih mest, ki bi mlade porabske Slovence motivirala, da bi ostali v Porabju oziroma se po študiju tja vrnili. Zahvalila sta se predsedniku republike, da v okviru meddržavnega dialoga spodbuja reševanje odprtih vprašanj, prepoznanih s strani manjšine, za zagotovitev nadaljnjega razvoja skupnosti.Srečanja so se udeležili predsednika obeh krovnih organizacij Andrea Kovács iz Zveze Slovencev na Madžarskem ter Karel Holec iz Državne slovenske samouprave, ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Helena Jaklitsch, veleposlanik Republike Slovenije na Madžarskem dr. Robert Kokalj in generalna konzulka RS v Monoštru Metka Lajnšček.Foto: Nebojša Tejić/STA