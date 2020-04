Predsednik Pahor obiskal podjetje Lek v Mengšu, kjer izdelujejo razkuževalno sredstvo, ki ga kot donacijo namenjajo tistim, ki ga potrebujejo

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes dopoldan mudil v Mengšu, kjer je obiskal proizvodno-razvojno lokacijo podjetja Lek, dela skupine Novartis. V Mengšu, ki je najstarejša lokacija podjetja Lek, v času epidemije izdelujejo razkuževalno sredstvo, ki ga kot donacijo namenjajo vsem, ki ga potrebujejo.Foto: Daniel Novakovič/STAV izjavi za javnost po obisku se je predsednik republike vodstvu in zaposlenim zahvalil za gostoljubje ter koristne, pomembne in navdihujoče informacije, ki jih je bil prejel ob njem. “Novartis v Sloveniji je družbeno-odgovorno podjetje in v času pandemije pomaga domovom za starejše, zdravstvenim domovom, bolnišnicam in drugim, da dobijo potrebna razkužila in s tem nemoteno opravljajo svoje poslanstvo," je dejal. Ob tem je izrazil veselje in ponos ob dejstvu, da zaposleni v podjetju v času epidemije nepretrgano in brezhibno opravljajo svoje delo in so ob tem ustrezno zaščiteni. Predsednik republike je zaposlenim sporočil, da je Jabolko navdiha, ki ga je bil podelil vsem, ki v teh razmerah skrbijo, da življenje vendarle teče, tudi njihovo. Vodstvu in zaposlenim je ob tem izrekel priznanje in izraze iskrene hvaležnosti in občudovanja za njihovo družbeno-odgovorno delovanje in dobrodelnost. "Kar tako naprej, za Slovenijo je to zelo pomembno," jih je spodbudil in jim zaželel veliko sreče in znanja pri iskanju zdravila in cepiva za novi virus.Robert Ljoljo, predsednik uprave Leka in predsednik Novartisa v Sloveniji, je poudaril, da sta v teh dneh proizvodnja in distribucija življenjsko potrebnih živil prednostni nalogi podjetja. "Še posebej v času pandemije naši pacienti po vsem svetu pričakujejo nemoteno dobavo ključnih zdravil," je dejal in dodal, da jim v vseh Novartisovih obratih po Sloveniji to izredno dobro uspeva. Ker so njihovi zaposleni na prvem mestu, tako mag. Ljoljo, si prizadevajo, da lahko nemoteno proizvajajo zdravila in hkrati pazijo na lustrezno lastno varnost.Foto: Daniel Novakovič/STANovartis v Sloveniji zaposluje preko 5.000 sodelavcev in ima razvojno-proizvodne lokacije po vsej Sloveniji. Takoj na začetku pandemije so poleg svojega rednega dela začeli sami proizvajati razkuževalno sredstvo in so v Sloveniji do tega trenutka zagotovili osebno varovalno opremo in skoraj 8.300 litrov dezinfekcijskega sredstva več kot 35 zdravstvenim domovom, bolnišnicam, domovom za starejše in lokalnim skupnostim po vsej Sloveniji. Projekt je plod hitrega odziva in odličnega sodelovanja ekip različnih Novartisovih enot v Slovenji, ki so v izjemno kratkem času vzpostavile proizvodnjo, zagotovile primerno embalažo in poskrbele za polnjenje ter distribucijo razkužil.