Predsednik republike in Varuh človekovih pravic poudarila pomen spoštovanja človekovih pravic kljub začasnim omejitvam

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je ob jutrišnjem mednarodnem dnevu človekovih pravic danes na pogovor sprejel Varuha človekovih pravic Petra Svetino.Področje človekovih pravic je v letošnjem letu globoko zaznamovala epidemija covid-19. Zato sta sogovornika posebno pozornost namenila pogovoru o spoštovanju človekovih pravic v času trajanja epidemije kot tudi v času okrevanja, ki bo družbo ponovno postavilo pred zahtevne izzive. Ocenila sta, da si bomo po tej krizi opomogli in zgradili svet kot si ga želimo in ki bo bolj odporen, pravičen in trajnosten, da pa moramo za to na prvo mesto postaviti strpnost, toleranco, sočutje in človečnost. Nobena kriza ne sme in ne more biti opravičilo za pomanjkanje dialoga.Foto: Daniel Novakovič/STAPredsednik Pahor in varuh Svetina sta se v času drugega vala epidemije tokrat srečala drugič. Že na prvem srečanju, 28. oktobra 2020, sta ocenila, da je potrebno kljub začasnim omejitvam stremeti k polnemu demokratičnemu življenju, od delovanja vseh institucij politične in pravne države do svobode govora in svobode medijev.Predsednik Pahor se je na povabilo varuha Svetine danes pridružil globalni kampanji Urada visoke komisarke Združenih narodov za človekove pravice, ki poteka na socialnih omrežjih pod geslom »V času #covid19 poskrbimo za učinkovito okrevanje - postavimo se za človekove pravice«. Namen kampanje je širjenje zavedanja pomembnosti človekovih pravic tudi v časih, ko so razmere posebne in se prilagajajo potrebam čim učinkovitejšega okrevanja po epidemiji.Vsak sodelujoči je povabljen, da to zavedanje posreduje naprej in predsednik Pahor je k vključitvi v kampanjo povabil prejemnika predsednikovega priznanja Petro Greiner in dr. Kozmo Ahačiča ter Boštjana Videmška.Petra Greiner je ustanoviteljica in direktorica Zavoda 13, ki je leta 2017 prejela naziv Slovenka leta. Dr. Kozma Ahačič je priznan slovenski jezikoslovec, ki je nedavno prejel Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke pri raziskovanju slovenske jezikovne preteklosti in sedanjosti ter inovativne predstavitve znanstvenih dosežkov različnim uporabnikom. Boštjan Videmšek je novinar in publicist, ki je za knjigo Plan B: pionirji boja s podnebno krizo in prihodnost mobilnosti prejel veliko nagrado letošnjega slovenskega knjižnega sejma. Vsi so se povabilu odzvali in bodo s svojimi sporočili prispevali k ozaveščanju o pomenu človekovih pravic za pravičnejšo in lepšo prihodnost.