IZJAVA predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o sinočnjih izgredih v Ljubljani



“Dialog in protesti ja, nasilje ne. Glede tega moramo biti popolnoma enotni, ker nasilje ogroža vse nas. Vsa različna stališča lahko svobodno izrazimo le na dostojen in miren način.



Sinočnji izgredi ne smejo naleteti na našo ravnodušnost, kaj šele na razumevanje ali odobravanje. Vsi vemo, da glede ukrepov za zajezitev epidemije covid-19 obstajajo različna mnenja. V okviru strokovnih usmeritev jih skušajo pristojne oblasti, kolikor je mogoče, upoštevati.



Takoj, ko so zdravstvene razmere to dopuščale, sem na njihovo prošnjo 28. aprila letos na pogovor sprejel predstavnike civilnih iniciativ, ki nasprotujejo cepljenju in drugim ukrepom za zajezitev virusa. Poslušal sem njihova mnenja in jim povedal, da sem jih sprejel zato, ker menim, da mora potekati dialog o teh vprašanjih. Dejal pa sem, da popolnoma zaupam strokovnim odločitvam v boju z epidemijo in k temu pozivam tudi ostale.



Tedaj in sicer, prav pred kratkim tudi na tiskovni konferenci po posvetu z ministrom za zdravje in strokovno skupino 10. septembra, sem poudaril, da se mi zdi: “odločilnega pomena, da kot skupnost ostanemo skupaj in tako moramo iti skozi to stisko, v kateri smo se znašli. Med nami so razlike, vendar moramo delati vse, da teh razlik ne poglabljamo, ampak se medsebojno spodbujamo.”



Vselej sem pripravljen na dialog o vseh pomembnih vprašanjih za našo skupnost. Razumem tudi, da smo spričo težav in omejitev, ki jih virus prinaša v naša življenja, vsi utrujeni in marsikomu zmanjka potrpljenja. Vendarle pa od sogovornikov upravičeno pričakujem, da se bodo odrekli vsakršnemu nasilju.”