Predsednik Republike Slovenije je na posebni slovesnosti na Policijski akademiji v Tacnu vročil državno odlikovanje 21. generaciji Kadetske šole za miličnike, ki je zaključila šolanje 27. junija 1991

Utemeljitev:

21. generacija Kadetske šole za miličnike, ki je zaključila šolanje 27. junija 1991 je prejela častni znak svobode Republike Slovenije za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije.V imenu 21. generacije Kadetske šole za miličnike, ki je zaključila šolanje 27. junija 1991 je odlikovanje prevzel gospod Edvard Cvetko.Ob državnem prazniku, dnevu suverenosti in današnji posebni slovesnosti je dr. Bojan Potočnik, takratni ravnatelj Kadetske šole za miličnike Policijske akademije nagovoril svoje nekdanje kadete, sodelavce in goste.Foto: Bor Slana/STAFoto: Bor Slana/STA