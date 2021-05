Predsednik republike z video nagovorom čestital ob mednarodnem dnevu medicinskih sester

Predsednik republike Borut Pahor je ob mednarodnem dnevu medicinskih sester z video nagovorom čestital medicinskim sestram, babicam in zdravstvenim tehnikom zaposlenim v Zdravstvenem domu Slovenj Gradec,



Spoštovane medicinske sestre, babice in zdravstveni tehniki zaposleni v Zdravstvenem domu Slovenj Gradec,



vesel in počaščen sem, da vas lahko na dan, ko praznujemo mednarodni dan medicinskih sester, nagovorim z najboljšimi željami in iskreno zahvalo za vaše neprecenljivo delo.



Kot vedno poudarim, ste medicinske sestre, tehniki zdravstvene nege, bolničarke, bolničarji negovalke, negovalci in babice temelj vsakega zdravstvenega sistema. Srčnost in predanost sta pomemben del vašega poklica. S pogumom, solidarnostjo in potrpežljivostjo dokazujete, da ste nenadomestljiv del skupnosti. Ste ključni pri varovanju in ohranjanju zdravja.



Ljudje vam zaupamo. Vaša nezamenljiva vloga se je še bolj izkazala v času epidemije covida-19. Zanesli smo se na vas in na vašo človečnost, s katero ste nas nesebično hrabrili in navdihovali. In še vedno je tako. Ste junakinje in junaki človečnosti in upanja, ki vam dolgujemo veliko hvaležnost in posebno spoštovanje.



Dovolite mi, da se vam v imenu države in ljudi, ki jih imam čast predstavljati, še enkrat zahvalim za vse dobro, kar delate in dajete družbi. Še enkrat vam iz srca čestitam za vaš praznik.