Predsednik republike na slavnostni akademiji Društva poslancev 90 ob 30-letnici Državnega zbora Republike Slovenije

Predsednik republike Slovenije Borut Pahor se je udeležil slavnostne akademije Društva poslancev 90 ob 30-letnici Državnega zbora Republike Slovenije. Predsednik republike je imel na slavnostni akademiji govor.»Ob 30-letnici slovenskega parlamentarizma lahko rečemo, da obletnico praznujemo s ponosom,« je poudaril predsednik Pahor in ob tej priložnosti izpostavil pomen spoštovanja ustave in institucij demokratične ureditve, poseben poudarek pa je posvetil politični kulturi. Ob pozivu k njeni krepitvi je poudaril, da je visoka raven politične kulture bistvena za narodno in državljansko skupnost, ki mora biti vključujoča. V nagovoru je predsednik republike izpostavil tudi nekaj izzivov, s katerimi se sooča sodobna parlamentarna demokracija v Sloveniji in drugod.Na slavnostni akademiji so ob 30-letnici Državnega zbora Republike Slovenije podelili tudi zahvalne listine za državotvorno vodenje državnega zbora in prispevek k razvoju parlamentarne demokracije, ki so jih prejeli nekdanji predsedniki državnega zbora, med njimi predsednik republike Borut Pahor, ki je državni zbor vodil v obdobju od 10. novembra 2000 do 9. julija 2004.Slavnostna akademija je potekala natanko 30 let po prvih volitvah v Državni zbor Republike Slovenije, ki jih je na podlagi 81. člena Ustave Republike Slovenije razpisal predsednik republike. Novo Ustavo Republike Slovenije, ki je postavila temelje parlamentarni ureditvi države z delitvijo oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno oblast ter določila Državni zbor kot osrednji predstavniški in zakonodajni organ, je 23. decembra 1991 sprejela tedanja Skupščina Republike Slovenije.Foto: Daniel Novakovič/STA