Predsednik republike se je delovno sestal z Olgo Voglauer, poslanko v avstrijskem parlamentu

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes delovno sestal s poslanko v avstrijskem parlamentu, koroško Slovenko, Olgo Voglauer. Osrednja tema pogovora so bile priprave na obeležitev stoletnice koroškega plebiscita, 10. 10. 2020, za katero sta se predsednik Pahor in avstrijski predsednik Van der Bellen dogovorila, da se je bosta udeležila.Sogovornika sta ocenila, da velja na dogodek gledati kot na zgodovinsko priložnost za izboljšanje položaja slovenske narodne skupnosti v Avstriji in soglašala, da je mogoče z optimizmom zreti na uresničitev vladnega programa avstrijskega vlade in drugih obvez prijateljske in sosednje Avstrije.Foto: UPRS