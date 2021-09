Drugi dan uradnega obiska predsednika Republike Latvije v Sloveniji v znamenju mladih, znanosti in razprave o prihodnosti Evrope

Drugi dan obiska sta predsednik Pahor in predsednik Levits pričela v Mariboru z mladimi - s pogovorom o prihodnosti Evrope v okviru Evropske mladinske konference. Predsednika sta pogovor z naslovom »Pogovorimo se o Evropi« vodila z mladimi predstavniki mladinskih svetov trenutnega in prihodnjega tria predsedujočih držav EU (Nemčije, Portugalske, Slovenije, Francije, Češke in Švedske).Foto: Nebojša Tejić/STAPredsednika sta z mladimi spregovorila o njihovi pomembni vlogi pri oblikovanju naše skupne evropske prihodnosti. Mlade sta spodbudila, naj jo aktivno sooblikujejo, saj se zavedata, da brez njihovih svežih in drznih idej ni družbenega napredka.Predsednika sta poudarila, da je Evropska unija utemeljena na vrednotah miru, socialne pravičnosti, medsebojnega spoštovanja, solidarnosti in enakih možnosti, kar je potrebno spoštovati v razpravah v okviru Konference o prihodnosti Evrope. Po mnenju sodelujočih lahko kot družba napredujemo le, če nikogar ne pustimo zadaj in evropsko prihodnost oblikujemo skupaj.Evropska mladinska konferenca je organizirana vsakih šest mesecev kot ključni mladinski dogodek vsake od treh držav, ki sodelujejo v organizacijskem triu vsakega 18-mesečnega cikla mladinskega dialoga na evropski ravni.Foto: Nebojša Tejić/STANato sta predsednika obiskala Center vesoljskih tehnologij v Vitanju, kjer sta ju pozdravila direktor Centra vesoljskih tehnologij dr. Dominik Kobold in župan Občine Vitanje Slavko Vetrih. Poseben pozdrav je zbranim namenila prva humanoidna robotka v Sloveniji - Robotka Vita, ki usmerja goste muzeja in jim podaja osnovne informacije. Predsednika sta se sprehodila skozi inovativne razstave s prepletanjem umetnosti, sporočilnosti in interaktivnosti o vesolju in vesoljskih tehnologijah.Pred Centrom vesoljskih tehnologij v Vitanju sta predsednika odkrila klopco prijateljstva med Republike Slovenijo in Republiko Latvijo. Klopce prijateljstva so trajen spomin na srečanja z državniki, ki obiščejo Slovenijo in s tem prispevajo h krepitvi dvostranskih odnosov. Klopca v Vitanju je že 23. po vrsti in mimoidoče spodbuja k razmisleku o vrednotah kot so prijateljstvo, medsebojno spoštovanje in mir.Foto: Nebojša Tejić/STAPopoldne se bosta predsednik Pahor in predsednik Levits srečala z znanstveniki, ki jima bodo predstavili slovenske presejalne programe za zgodnje odkrivanje raka, preprečevanje raka želodca in rezultate teh programov. V nadaljevanju bo v prisotnosti predsednikov podpisan memorandum o sodelovanju med Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in Univerzo v Latviji.Uradni obisk bosta predsednika zaključila z obiskom Vojašnice Edvarda Peperka, kjer si bosta, po sprejemu z vojaškimi častmi, ogledala prikaz zmogljivosti. Predsednik Levits se je že na včerajšnji tiskovni konferenci po pogovorih v Predsedniški palači posebej zahvalil za sodelovanje kontingenta Slovenske vojske v okviru misije NATO v Adažiju v Latviji. Po mnenju predsednika Levitsa je to zelo pomemben prispevek Slovenije k varnosti v regiji in varnosti NATA nasploh.Foto: Nebojša Tejić/STA