Predsednik republike je priredil sedmi tradicionalni sprejem in pogovor z Društvom v tujini izobraženih Slovencev (VTIS)

V iztekajočem se letu smo praznovali 100. obletnico Univerze v Ljubljani. Letošnji pogovor, ki je spremljal srečanje, je bil zato posvečen 100-letnici univerzitetnega študija na Slovenskem. Vodila ga je Mojca Delač, sodelavka prvega programa Radia Slovenija, v njem pa so sodelovali:• Vid Čibej, diplomant Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, ki je končal magistrski študij na Univerzi Harvard (Harvard Law School) v Združenih državah Amerike, karierno pot pa nadaljeval kot pravnik v New Yorku. Pred kratkim je ustanovil zagonsko podjetje, ki se ukvarja z inovativno prodajo oblačil luksuznih modnih znamk.• Miha Pipan, ki je dodiplomski in magistrski študij biokemije zaključil na Univerzi Cambridge v Veliki Britaniji. Že med študijem je ustanovil zagonsko podjetje, ki se ukvarja s predelavo zavržene hrane s pomočjo žuželk v visokoproteinsko hrano za živali. Njegovo podjetje sedaj deluje v okviru Univerze Cambridge.• dr. Gabriela Kalčikova, ki je na študij kemije na Univerzi v Ljubljani prišla s Češke in tu ostala - danes je predavateljica na Katedri za kemijsko procesno, okoljsko in biokemijsko inženirstvo, na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani.• dr. Urška Slapšak jezaključila doktorski študijski program kemijskih znanosti na Univerzi v Ljubljani, sedaj je zaposlena na Inštitutu za biokemijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in aktivna članica Društva Mlada akademija, ki vsako leto priredi izbor Mentor leta.Na srečanju so člani društva podelili nagrado VTIS leta 2019. Prejel jo je dr. Jernej Ule.Foto: Nik Jevšnik/STAFoto: Nik Jevšnik/STA