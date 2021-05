Predsednik Pahor v Tirani: “S članstvom v EU meje med državami postanejo manj pomembne in ni potrebe po njihovem spreminjanju”

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes v Tirani na delovnem obisku sestal s predsednikom Republike Albanije Ilirjem Meto. Srečanje je bilo namenjeno pripravi vrha voditeljev pobude Brdo-Brijuni Process, ki se bodo bo 17. maja 2021 v Sloveniji sestali ob obeležitvi njene desete obletnice.Po srečanju je predsednik Pahor v izjavi za medije izrazil iskreno zadovoljstvo, da je imel danes priložnost v dolgem in iskrenem pogovoru spregovoriti s predsednikom in prijateljem Ilirjem Meto o razmerah na Zahodnem Balkanu, ki jim bo posvečeno srečanje pobude Brdo-Brijuni Process. “Zbrali se bomo voditelji iniciative, ki poskuša že 10 let spodbuditi reforme v državah Zahodnega Balkana za čimprejšnji sprejem v Evropsko unijo in seveda spodbuditi Evropsko unijo, da ostane aktivna in dinamična pri tem geopolitičnem projektu,” je dejal predsednik Pahor in izrazil prepričanje, da bo tokratno srečanje eno pomembnejših v zadnjih desetih letih.Po mnenju predsednika republike so voditelji pobude Brdo-Brijuni Process sposobni s svojo lastno izkušnjo in konsenzom najti novo dinamiko, nov zalet in razmislek o širitvenem pocesu Evropske unije: “To ni le geopolitičnega pomena, ampak je nenadomestljega pomena za mir, stabilnost in varnost te regije in celotne Evrope.”Predsednik Pahor pričakuje, da bodo voditelji, k temu si bo tudi sam prizadeval, v zaključnem dokumentu srečanja dali močno in prepričljivo sporočilo o pomenu širitvenega procesa, ki mora biti hitrejši in imeti pred očmi ne le posamezno deželo, temveč celotno območje Zahodnega Balkana.“S članstvom v EU meje med državami postanejo manj pomembne in ni potrebe po njihovem spreminjanju. Iz zgodovinskih izkušenj vemo, da spremembe meja ne potekajo brez žrtev,” je dejal predsednik republike.Predsednik republike je v Tirani opravil tudi pogovore z nekaterimi mediji.Predsednik Pahor se je že včeraj sestal s predsednikom Črne Gore Milom Đukanovićem, marca z vsemi tremi člani predsedstva Bosne in Hercegovine Miloradom Dodikom (predsedujočim), Šefikom Džaferovićem in Željkom Komšićem, septembra lani pa s predsednikom Republike Severne Makedonije Stevom Pendarovskim.V dneh do srečanja Brdo-Brijuni Process v Sloveniji se bo predsednik Pahor na ločenih sestankih v četrtek, 13. maja 2021 v Prištini sestal še s predsednico Republike Kosovo Vjoso Osmani, in v petek, 14. maja 2021 v Beogradu s predsednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem. Nato pa se bo sestal še s predsednikom Republike Hrvaške in sovoditeljem pobude Zoranom Milanovićem.Udeležbo na srečanju Brdo - Brijuni Process, 17. maja 2021, so potrdili vsi voditelji držav članic pobude: predsednik Republike Hrvaške Zoran Milanović, predsedniki Republike Albanije Ilir Meta, Črne gore Milo Đukanović, Republike Kosovo Vjosa Osmani, Republike Severne Makedonije Stevo Pendarovski, Republike Srbije Aleksandar Vučić in vsi trije člani predsedstva Bosne in Hercegovine Milorad Dodik (predsedujoči), Šefik Džaferović in Željko Komšić.Foto: Bor Slana/STA