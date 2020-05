Predsednik republike Slovenije Borut Pahor je obiskal Nacionalni inštitut za javno zdravje - NIJZ in zaposlenim vročil repliko Jabolka navdiha

Predsednik republike Slovenije Borut Pahor je obiskal Nacionalni inštitut za javno zdravje - NIJZ in zaposlenim vročil repliko Jabolka navdiha.Predsednik Pahor je zaposlenim na NIJZ izrekel zahvalo za njihov prispevek pri premagovanju epidemije. Slovesnost je predsednik republike izkoristil tudi za neformalne pogovore z vodstvom in strokovnjaki inštituta o tem, kaj smo se doslej naučili iz spopadanja s koronakrizo in kako bodo naša življenja prilagajati spremembam v prihodnje.Ob tej priložnosti je predsednik republike NIJZ vročil repliko Jabolka navdiha, ki ga je 29. marca v Predsedniški palači virtualno podelil vsem “junakom človečnosti in upanja”, ki so v času spopadanja z epidemijo novega virusa požrtvovalno in nesebično skrbeli, da je življenje teklo karseda normalno. Predsednik Pahor je takšni repliki ob obiskih pri njih že vročil prostovoljcem in prostovoljkam Mladinskega centra Velenje in pobudnikom vseslovenske akcije "Maske za vse" v Trbovljah, in bo s tem izrazom pozornosti in hvaležnosti nadaljeval."Jabolko navdiha je namenjeno vsem tistim, ki ste skrbeli za to, da je kljub strogim omejitvam bilo poskrbljeno za zdravje ljudi, da so bili sprejeti primerni ukrepi, ki so se spoštovali." je dejal predsednik Pahor v svojem nagovoru zaposlenim na NIJZ.Foto: Nebojša Tejić/STA