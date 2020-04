Skupna izjava predsednika republike in vrhovnega poveljnika obrambnih sil in ministra za obrambo Mateja Tonina ob obisku lahke premične bolnišnice ROLE 2 LM

Predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor je danes skupaj z ministrom za obrambo Matejem Toninom obiskal lahko premično bolnišnico ROLE 2 LM v Vojašnici Edvarda Peperka. Prisotni so bili tudi brigadir Robert Glavaš, namestnik načelnika Generalštaba Slovenske vojske, Darko But, generalni direktor Uprave za zaščito in reševanje Republike Slovenije, in Srečko Šestan, poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije.



Foto: Daniel Novakovič / STA