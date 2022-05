Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor na osrednji slovesnosti ob 30-letnici delovanja Zveze slovenskih društev na Hrvaškem

Predsednik Pahor je bil slavnostni govornik na slovesnosti ob 30-letnici delovanja Zveze slovenskih društev na Hrvaškem, ki je danes, 10. maja 2022, potekala na Reki. Predsednik Pahor je ob tej priložnosti Zvezi slovenskih društev na Hrvaškem vročil Zahvalo predsednika Republike Slovenije - za predano delo za slovensko skupnost na Hrvaškem in neprecenljiv prispevek k ohranjanju slovenske kulture in maternega jezika ter zavzeto delovanje za vsestranski razvoj Slovencev na Hrvaškem in sožitje med sosednjima narodoma in državama.Foto: Daniel Novakovič/STAPredsednik Pahor je Zvezi slovenskih društev na Hrvaškem iskreno čestital za 30-letnico delovanja in ob tem poudaril, da je to praznik za celotno slovensko skupnost. Izrazil je zadovoljstvo, da so gostitelji za praznovanje izbrali Reko, ki je sinonim za multikulturnost in v več pogledih izraža vez z matičnim narodom in hkrati dobre odnose med slovenskim in hrvaškim narodom. Poudaril je, da je posebej dragoceno, da so Slovenci na Hrvaškem pri svojem delu močno vpeti v lokalno okolje in dobro sodelujejo z večinskim narodom in drugimi narodnimi skupnostmi. "S tem ste most med narodi in državami. A ste tudi mnogo več kot to. Želim se vam zahvaliti, ker s tem, ko bogatite svojo identiteto, bogatite celoten slovenski prostor in bogatite tudi večinski narod." je nagovoril člane društev. Ob tem je predsednik Pahor spomnil na pomen dobrega sosedstva in čezmejne povezanosti še posebej v časih kriznih razmer.Predsednik Pahor je poudaril pomen skrbnega negovanja prijateljskih medsosedskih odnosov in izrazil željo, da Slovenci in Hrvati skupaj gojimo evropsko idejo ter gradimo na vsem, kar nas povezuje. "Veliko je stvari, ki nas povezujejo in tam moramo združiti moči,” je bil jasen predsednik Pahor. Predvsem smo sosedje - dva naroda, ki nikoli nista bila v vojni, kar je v Evropski uniji redkost, dva naroda, ki se razumeta, tudi brez prevajalcev, dva naroda, ki se tudi spoštujeta. Odgovornost vseh nas je, da vedno, zlasti v teh zahtevnih časih, skrbimo za to, da dobro sosedstvo in prijateljstvo skrbno negujemo," je dejal slovenski predsednik. Poudaril je, kako pomembno je, da imamo v sosedu partnerja in zaveznika, sploh v nepredvidljivem mednarodnem okolju. To nam daje varnost,” je dejal predsednik Pahor. Z zavezništvom, dobrososedstvom, partnerstvom med državama bomo lahko vprašanja, pri katerih se bomo razhajali, rešili v vzajemno korist z dialogom in s spoštljivim pogovorom, je prepričan predsednik Pahor. Ob tem je poudaril, da nikoli ne vemo, kdaj bomo morali skupaj braniti vrednote, ki nas utemeljujejo kot narode in države. "Upajmo, da se to nikoli ne bo zgodilo, vidimo pa nekaj signalov nedaleč od Hrvaške in Slovenije, ki nas opozarjajo na tudi takšne strahove, kot so vojne po drugi svetovni vojni," je dejal.Foto: Daniel Novakovič/STANa koncu je predsednik Pahor dejal, da je vesel, da je Hrvaška tudi članica Evropske unije in dodal, da si želi, "da bi Hrvaška kmalu vstopila v schengen, da bi sprejela evro, da bi učvrstili celo vrsto dvostranskih odnosov, ki so bili v veliki meri rešeni z razsodbo arbitražnega sodišča o meji med državama. Storiti moramo vse, kar je v naši moči, da se razumemo kot prijatelji, kot sosedje, kot prijatelji," je še povedal predsednik Pahor na današnji slovesnosti ob 30-letnici zveze.Foto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STA