Predsednik republike je sprejel novega predsednika SAZU in člane organizacijskega odbora posveta Slovenska sprava

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes sprejel novoizvoljenega predsednika SAZU, akad. dr. Petra Štiha, in člane organizacijskega odbora simpozija Slovenska sprava, akademike dr. Tadeja Bajda, dr. Tineta Hribarja, dr. Jožeta Krašovca in izrednega člana SAZU dr. Petra Vodopivca.Akademiki so predsednika republike seznanili s pripravami na simpozij Slovenska sprava, ki ga Slovenska akademija znanosti in umetnosti prireja ob tridesetletnici slovesnosti v Kočevskem Rogu in ob stoletnici rojstva nadškofa dr. Alojzija Šuštarja. Simpozij bo v sredo, 24. junija.Predsednik republike je visoke goste povabil, da bi razmislili o pripravi besedila Deklaracije o spravi, ki bi jo Akademija predložila državnemu zboru v sprejem z aklamacijo. Predsednik Pahor je prepričan, da je SAZU kot najvišja nacionalna znanstvena in umetnostna ustanova, edina institucija, ki to lahko stori, čas obeleževanja tridesete obletnice samostojnosti, pa je za to najboljši čas.Foto: Anže Malovrh/STA